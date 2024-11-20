Почему раньше русские пили «ведрами»

На Руси в ходу была мера объëма 26,24 л. Именно столько умещалось в одном «ведре». Измерялось же таким образом, как правило, спиртное.

Вначале было ведро

Ведро на Руси можно считать основой дометрической системы. Изначально оно равнялось 12 л (реже – 15 л), а изготавливалось из дерева, металла или кожи.

Первым, кто обратил внимание на то, что вёдрами можно изменить объëм выпитого алкоголя, стал Иван Грозный. На период его правления приходится издание «Питейного устава», в котором прописывались также осьмуха (1/4 ведра), полуосьмуха (1/8 ведра), кружка (1/10 ведра), стопа (1/50 ведра).

Но ведро являлось не самой крупной мерой. Так, в бочку умещалось 40 вёдер или 492 л. Пётр I же ввёл новые питейные меры: штоф (1/10 ведра) и мерзавчик (1/100 ведра). Появилось ведро указное, равное 200 чаркам. Чарка, в свою очередь, составляла примерно 1/100 ведра.

Ещё по одной

Благодаря чарке возникла традиция пить «на посошок». У странников – богомольцев – был посох, на утолщённый конец которого помещалась чарка. Перед расставанием с гостеприимным хозяином путники выпивали из чарки водку, не касаясь тары руками. Если получалось это сделать, не расплëскивая напиток, то путешественника отпускали в дорогу. Если же нет – то оставляли на ночлег (считалось, что он был нетрезв).

Пётр I, как большой ценитель всего европейского, привёз в Россию из Франции бутылку. Мерной признавалась винная, в которую умещалось примерно 0,75-0,77 л, то есть 1/16 ведра.

Была разработана и специальная «водочная мера». Этот алкогольный напиток употребляли шкаликами (61,5 мл), штофами (1,23 л) и полуштофами, стопками (1/6 бутылки или традиционные 100 граммов), четвертинками.

А при Павле I уже большое внимание уделялось тому, из чего пьют гости питейных заведений. Спиртное посетителям подавали в бокалах, фужерах, рюмках, кубках, флягах и т. д.