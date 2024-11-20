Почему русские во всем мире ассоциируются с медведями

Уже много столетий медведь остается своеобразным «тотемом» русского народа. В разных странах русских сравнивают с этим хищником, хотя его нет на государственном гербе. На почве этой ассоциации появились штампы, которые так любят эксплуатировать на Западе. Почему именно медведь символизирует русских?

Путешественники из других стран, посещая Россию, сталкивались с медведями на каждом шагу. Эти звери слонялись вдоль лесных дорог, развлекали народ с цыганами, содержались в зверинцах помещиков. Чучела медведей с подносами стояли у входов в трактиры, а их шкуры утепляли конные экипажи.

© Рождественская открытка

Культ медведя зародился на Руси задолго до прихода христианства. Язычники считали медведя священным, почитали его как старшего родственника, уважительно называли «дедушкой» или «хозяином». Героев дохристианских эпосов нередко вскармливали своим молоком медведицы.

Англичанин Джон Тербервилль, гостивший в Москве в 16 веке, писал о том, что в знак особого почета гостю вместо постели предлагали отдохнуть на медвежьей шкуре. В качестве подушки при этом гостю обычно предлагали… седло. «В России не бывает другого покрова», — отмечал он в своих путевых записках.

Медведь как часть культуры

На Руси сформировалась настоящая поп-культура, в центре которой был медведь. По дорогам кочевали циркачи и артисты с ручными медведями. Животные танцевали, кувыркались, боролись и даже просили подаяние у прохожих. В 16 веке британский дипломат Джильс Флетчер, побывавший во многих странах, отмечал, что нигде не встречал такого количества опасных зверей, свободно разгуливающих по улицам и площадям столицы.

Флетчер описывал и не слишком приятные представления с участием этих хищников:

«Диких медведей, ловимых обычно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное количество людей пред театром, где должно пройти поединку. Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя. Зверь, видя его, становится на дыбы, рвет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотрит, метит — и сильным махом всаживает рогатину в зверя. Другой конец ее пригнетает к земле ногой. Уязвленный, медведь лезет грудью на железо, орошает его кровию и пеной, грызет древко. Если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государево здравие…»

Медвежий «бренд»

Кто-то из заморских гостей, посетивших Москву во времена царя Ивана Грозного, подсчитал, что на 100 жителей столицы приходится один медведь. Эти звери также экспортировались в Европу, став настоящим российским брендом. В 1749 году газета «Кембриджская хроника» рекламировала представление, изюминкой которого была травля «великого московитского медведя». Где бы ни был пойман зверь, о нем говорили как о «русском свирепом медведе», чтобы максимально заинтересовать зрителей.

В западных политических карикатурах 19 и 20 веков Россия часто изображалась в виде медведя. Эти карикатуры подчеркивали представление о России как о большой и грозной силе, её влиянии и угрозе, которую она могла представлять для других стран. Этот символизм помогал создавать яркие и легко узнаваемые образы, которые усиливали восприятие России как важного игрока на мировой арене.

© Британская карикатура рубежа 19-20 веков

Иногда медведь изображался неуклюжим и агрессивным соседом, что добавляло оттенок негативного восприятия. Такие карикатуры подчеркивали опасения и стереотипы, связанные с непредсказуемостью и возможной угрозой со стороны России. В изображениях часто использовались элементы, которые намекали на дикость и варварство, противопоставляя Россию более цивилизованным и прогрессивным западным странам.

Олимпийский мишка, талисман Олимпиады 1980 года в Москве

Медведи были и остаются важным мотивом народных промыслов. Маски, статуэтки, посуда, мебель, украшения — сложно перечислить все предметы, на которых изображают этого любимого хищника. Поэтому неудивительно, что при слове «русский» у многих в сознании возникает образ медведя, а не двуглавого орла с герба.