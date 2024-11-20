Нобуо Фудзита, единственный в истории человек, сбросивший бомбу на США

Противостояние между США и Японией во Второй мировой войне происходило, в Тихоокеанском регионе и в Юго-Восточной Азии. Но это не значит, что японская авиация не пыталась наносить удары по Штатам. Правда, за все время конфликта был лишь один случай, когда самолет Квантунской армии смог достичь материковой части страны и сбросить бомбы. Управлял им японский летчик-истребитель Нобуо Фудзита.

© Пилот Нобуо Фудзита // соцсети

9 сентября 1942 года японский гидросамолёт «Йокосука» E14Y взлетел с подводной лодки I-25 и, прорвавшись сквозь американское ПВО, достиг побережья штата Орегон. Пилот Нобуо Фудзита сбросил две зажигательные бомбы, упавшие в лесу. Они должны были вызвать масштабный пожар. Но погода была не самая подходящая для этого, и ущерб оказался минимальным.

© Нобуо Фудзита возле своего самолета

Единственный населенный пункт, который находился в зоне пожарной опасности — Брукингс, расположенный на юго-западе Орегона. Населенный пункт спасла бдительность пожарного Говарда «Разза» Гарднера. Он дежурил в лесу на пожарной вышке и вовремя заметил японский самолет. На место бомбардировки прибыла подмога в лице пожарного Кита В. Джонсона. Вдвоем с Гарднером они нашли место возгорания и смогли локализовать пожар, который позднее потушили их коллеги.

Визит доброй воли

Ровно через 20 лет, в 1962 году, власти Брукингса пригласили пилота гидросамолета Нобуо Фудзиту посетить город. Бывший летчик согласился, но правительство Японии запросило гарантии, что его не арестуют, как военного преступника. Формальности урегулировали и Фудзита прибыл в Орегон.

© Нобуо Фудзита во время визита в США в 1962 году

Японец принял участие в городском фестивале и выступил с обращением к жителям города. Фудзита принес извинения за то, что совершил 20 лет назад. В знак своего полного раскаяния он преподнес городу Брукингсу в подарок главную семейную реликвию — самурайский меч. Оружие, которому было более 400 лет, заняло место на специальном стенде в городской библиотеке.

© Самурайский меч Нобуо Фудзиты в библиотеке Брукинга, штат Орегон

Между Нобуо Фудзитой и жителями американского города завязалась настоящая дружба. Японца приглашали на торжественные мероприятия, и он побывал в Брукингсе еще 4 раза. Последний визит состоялся в 1995 году. В 1997 летчика не стало. Меч Фудзиты до сих пор находится в Орегоне и считается местной реликвией. Он символизирует искреннее раскаяние человека, который когда-то хотел уничтожить город.