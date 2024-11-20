Почему мужскую майку с лямками стали называть «алкоголичкой»

Когда мы представляем себе классического пьяницу в домашней обстановке, то его образ неотделим от несвежей бельевой майки с лямками. Еще со времен СССР за этой деталью гардероба закрепилось народное название «майка-алкоголичка». На самом деле, она стала неотъемлемым атрибутом людей с «гастрономическим загаром», по известным причинам равнодушным к своему внешнему виду.

© Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971

Как это ни странно, но у этой майки была плохая репутация не только у нас в стране. В США ее называют wife beater, что означает «бьющий жену». Это знают почти все американцы, но лишь единицы могут рассказать связанную с этим историю.

В 1947 году полиция Детройта задержала некоего Джеймса Хартфорда. Мужчина в пьяном виде вступил в спор со своей женой и забил ее до смерти. Это ужасное злодеяние алкоголика много недель мусолили в прессе и на телевидении.

Фото Хартфорда в момент задержания было повсюду. «Герой» был в майке с лямками, из-за чего она стала стойко ассоциироваться с домашним насилием и пьянством. Так что можно сказать, что и за океаном эта майка тесно связана с алкоголем. Несмотря на сомнительную репутацию этой вещи, она очень скоро стала очень популярной.

Первым человеком, сделавшим «алкоголичку» модной вещью, стал актер Марлон Брандо. Он появился в белой майке в фильме «Трамвай»Желание»», вышедшем в 1951 году. После этого она перестала ассоциироваться только с нижним бельем и пьянством. Позднее в такой майке мир увидел Джеймса Дина в картине «Бунтарь без причины», снятой в 1955 году.

После того как майку реабилитировали звезды первой величины, она превратилась в атрибут мачо. На Западе доморощенные секс-символы ходили по району в «алкоголичке», пленяя сердца прекрасных дам. В СССР же тем временем все было стабильно — в майках и пижамных брюках (растянутые треники появились позже), щеголяли алкоголики, дебоширы и тунеядцы.