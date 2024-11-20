Почему древний египетский гороскоп поставил археологов в тупик

Австралийские археологи, изучая древние наскальные рисунки в египетском поселении Эль-Хош, обнаружили необычное изображение. Оно, судя по всему, является самым ранним изображением знака зодиака Козерога в Египте.

Козерог в пустыне

Изображение Козерога – существа с головой козла и хвостом рыбы – было найдено рядом с другим загадочным рисунком, напоминающим хамелеона. Ученые предполагают, что они были созданы в одно и то же время и, возможно, имеют какое-то символическое значение, например, изображают знаки гороскопа.

Значение находки

Ранее считалось, что знаки зодиака появились в Египте гораздо позже, в период греко-римского владычества. Новая находка свидетельствует о том, что египтяне могли быть знакомы с этими символами еще до начала нашей эры. Кроме того, изображение астрологического знака Козерога может указывать на то, что древние египтяне наблюдали за звездами и созвездиями и придавали им символическое значение.

Пока остается неясным символизм изображенного рядом хамелеона. Но ученые планируют разобраться в этом вопросе.