В чем разница между Англией и Великобританией: видео
Разобраться в названиях британских территорий бывает непросто: Англия, Великобритания, Соединенное Королевство – эти термины часто используют как синонимы. Однако они обозначают разные географические и политические понятия.
Англия – это одна из четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства. Она занимает южную часть острова Великобритания. Здесь расположена столица Лондон, которая также является столицей всего Соединенного Королевства.
Почему Исландия — самая необычная страна в Европе
Великобритания – географическое название самого большого острова в Британских островах, где находятся Англия, Шотландия и Уэльс. Это название обозначает территорию, а не государство.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии – официальное название государства, объединяющего Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Последняя расположена на соседнем острове Ирландия.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @@alekseinevzorov.