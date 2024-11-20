Разобраться в названиях британских территорий бывает непросто: Англия, Великобритания, Соединенное Королевство – эти термины часто используют как синонимы. Однако они обозначают разные географические и политические понятия.

Англия – это одна из четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства. Она занимает южную часть острова Великобритания. Здесь расположена столица Лондон, которая также является столицей всего Соединенного Королевства.

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Великобритания – географическое название самого большого острова в Британских островах, где находятся Англия, Шотландия и Уэльс. Это название обозначает территорию, а не государство.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной

Ирландии – официальное название государства, объединяющего Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Последняя расположена на соседнем острове Ирландия.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @@alekseinevzorov.