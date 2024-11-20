Мужчина с пересаженным лицом нашел невесту

26-летний Джо Димео из США, которому пересадили чужое лицо и обе руки, объявил о помолвке. Об этом сообщает издание New York Post.

В 2018 году Димео уснул за рулем. Его автомобиль съехал с шоссе и загорелся. Димео не мог выбраться из огня, сильно обгорел и два месяца был в коме. Спустя два года его обезображенные лицо и руки заменили лицом и руками 48-летнего мужчины, чью жизнь унес инсульт. Операция немного облегчила жизнь Димео. Несмотря на это, его внешность по-прежнему вызывает косые взгляды незнакомцев, а новые пальцы и губы не всегда слушаются.

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Недавно Димео объявил о помолвке. Он познакомился с невестой, 32-летней Джессикой Перес, уже после аварии. Она узнала о произошедшем с ним из новостей, сама нашла его в соцсетях и написала ему. Переписка переросла в отношения, и теперь дело идет к свадьбе.

По словам Перес, многие не понимают, что она нашла в Димео.

«Говорят, что это брак по расчету, что я фетишистка, что я ему изменяю или пользуюсь им, хотя это не имеет никакого отношения к реальности, — цитирует ее New York Post. — Мы с ним просто любим друг друга, а они этого не могут вынести».

Ранее сообщалось, что жена мужчины, попавшего под автопогрузчик и лишившегося руки, ног и половых органов, устала от вопросов о сексе, которые им часто задают.