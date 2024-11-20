Почему самой сексуальной частью тела у женщин раньше считались лодыжки

Долгое время особый трепет у мужчин вызывали… женские лодыжки. Да-да, именно эта часть тела раньше у представительниц прекрасного пола считалась самой сексуальной. Но почему?

Запретные ножки

На протяжении веков в Европе действовал запрет на оголение и изображение ног. Лодыжки обнажать не имели права ни мужчины, ни женщины вне зависимости от возраста. Исключения делались только для изображений богов и героев. Стройность и мускулистость этой части тела у них, наоборот, подчёркивалась ремешками иподиматов – кожаных сандалий.

Со средневековья и вплоть до XX века в Европе женские ноги обязательно закрывали длинные платья, оставляя видимыми только носки обуви. Такая одежда защищала от досадных случайностей – чтобы, например, при сильном ветре или поездке верхом на лошади дама ненароком не продемонстрировала окружающим обнажённые лодыжки. Увидеть ножку дамы постороннему мужчине было просто невозможно. А в Викторианской Англии старались не провоцировать мужчин, закрывая даже ножки роялей и витиеватой мебели.

Танцы без правил

Наиболее дерзкими оказались французские леди. Красавицы, желая покорить кавалера, в приватной обстановке и лишь на секунду могли продемонстрировать ему свою лодыжку. Делалось это для пробуждения фантазии. По стройности кости и округлости мышц джентльмен мог представить себе избранницу полностью голой.

Кстати, именно во Франции придумали, как из демонстрации обнажённых женских лодыжек извлечь выгоду. В 20-х годах XVIII века в бедных кварталах Парижа родился канкан – женский зажигательный танец, во время которого танцовщицы оголяли лодыжки.

Канкан считался непристойным зрелищем, а поэтому танцевали его в самых «маргинальных» питейных заведениях французской столицы. Но шоу себя оправдало. Посетители были готовы дорого платить, чтобы полюбоваться женскими лодыжками хоть издалека.

А в 1889 году местом притяжения стало кабаре «Мулен Руж» на Монмартре. Канканом любоваться туда приходили не только богема и аристократы, но и члены королевских семей.

С этого момента танец стал более доступным. Мечта многих мужчин сбылась – они наконец-то получили возможность лицезреть голые женские лодыжки.