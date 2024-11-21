Найдены следы доисторической солнечной бури, которая могла бы уничтожить современные технологии

В этом году полярное сияние было видно гораздо южнее обычного. Многочисленные снимки этого красочного зрелища заполонили социальные сети. А представьте себе, если бы оно было еще ярче! Только сфотографировать тогда его никто уже не смог бы — мощный поток заряженных частиц от Солнца превратил бы все смартфоны в кирпичи.

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Такие экстремальные солнечные бури редки — за последние 14 500 лет их было шесть. Последняя произошла в 664 году до нашей эры, выяснили ученые из Аризонского университета. Статья об их открытии опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Анализируя годичные кольца деревьев на предмет содержания углерода-14, исследователи обнаружили всплеск, достоверно указывающий на мощную солнечную вспышку.

Радиоактивный изотоп углерода образуется в верхних слоях атмосферы в результате бомбардировки солнечными протонами, объясняет доцент кафедры дендрохронологии Лаборатории исследований годичных колец Ирина Панюшкина.

«Через несколько месяцев углерод-14 переместится из стратосферы в нижние слои атмосферы, где он будет поглощен деревьями и станет частью древесины по мере их роста», — продолжает она.

Таким образом, углерод-14 превращает годичные кольца древесины в своеобразный архив для записи мощных вспышек на Солнце. Использовать деревья в таком качестве предложила японская физик Фуса Мияке в 2012 году. Выявленные таким способом доисторические солнечные бури назвали событиями Мияке.

«Благодаря радиоуглероду в кольцах деревьев мы теперь знаем, что за последние 14 500 лет произошло шесть событий Мияке. Если бы они произошли сегодня, то оказали бы катастрофическое воздействие на коммуникационные технологии», — утверждает Панюшкина.

Вместе с коллегами она вырезала образцы из мертвых деревьев, захороненных на берегах рек, и бревен, выкопанных в ходе археологических раскопок, и сжигала их для определения изотопного состава. Полученные результаты сверялись с данными о содержании бериллия-10 в ледяных кернах из Арктики и Антарктики, на которое также влияет космическая погода.

«Если ледяные керны как с Северного, так и с Южного полюса показывают всплеск изотопа бериллия-10 в определенный год, соответствующий повышению содержания радиоуглерода в годичных кольцах деревьев, мы знаем, что произошла солнечная буря», — отмечает ученая.

«Годичные кольца деревьев дают нам представление о масштабах этих мощных штормов, но мы не можем обнаружить никакой закономерности, поэтому вряд ли когда-либо сможем предсказать, когда произойдет такое событие», — признает она.

Тем не менее исследования будут продолжены, чтобы понять, как солнечные бури влияют на Землю и ее экосистемы в целом.