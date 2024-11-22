Почему происходит «атлантизация» Северного Ледовитого океана

Международная экспедиция BIOCAL под эгидой Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) нашла новые доказательства «атлантизации» (или «атлантификации») Северного Ледовитого океана — вторжения теплых атлантических вод в Арктику.

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«Вторжение атлантических вод превращает Арктику в океан, который становится теплее и менее соленым из-за ускоренного таяния льдов. Кроме того, это вторжение быстро меняет морские экосистемы и распределение видов Арктики», — объясняет океанограф ICTA-UAB Патриция Зивери.

Благодаря этому флора и фауна из более умеренных широт расширяет свой ареал на север, создавая пищевую конкуренцию и хищничество по отношению к арктическим видам.

Для оценки последствий «атлантизации» была снаряжена научная экспедиция на океанографическом исследовательском судне Sarmiento de Gamboa, которое в августе-сентябре побывало на Азорских островах и Шпицбергене.

И там, и там собирались образцы воды и осадков, а также планктона и разных видов морских обитателей. Проводились эксперименты in situ для оценки морского биоразнообразия, биогеографии и их роли в углеродном цикле.

У берегов Шпицбергена ученые нашли кальцифицирующие планктонные виды на границе их обычного географического ареала. Температура поверхности океана в это время была выше средней за последние 22 года.

Хорошо известно, что антропогенное изменение климата вызывает потепление, закисление, расслоение океана и потерю им кислорода. Последствия этих эффектов для биоразнообразия, особенно на уровне пищевой цепи, еще предстоит изучить.