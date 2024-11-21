«Пушкин» против «абьюза»: как в России выбирают слово года

Институт Пушкина назвал ключевыми словами 2024 года сразу пять слов. А портал "Грамота.ру", аудитория которого в год составляет 17-19 миллионов пользователей, включил в шорт-лист на соискание звания "Слова года" 11 единиц русского языка. И у двух солидных лингвистических центров почти нет пересечений.

Слова и словосочетания "искусственный интеллект" (ИИ), "Пушкин", "семья", "квадробер" и "выборы", по версии Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, стали ключевыми. Главным же словом года институт назвал слово "Пушкин". У "Грамоты.ру" другая версия. Номинанты на звание - "инсайт", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "вайб", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис".

И те, и другие эксперты выбирали слова по одним критериям - на основе анализа упоминания в СМИ, соцсетях и на других платформах. Учитывается лингвистическая и общественная значимость, когда слово влияет те или иные явления. А результат получился почти несовместимый.

Аргументация русистов Института Пушкина: "Пушкин" стал словом года потому, что статистика поисковых запросов у него самая высокая. Так, по данным Wordstat, только за октябрь число таких запросов в поисковой строке превысило 10 миллионов, за неполный год - дошло до 115 миллионов. Активизация запросов со словом "семья" тоже объяснима: 2024 год - Год семьи в России. Словосочетание "искусственный интеллект" и аббревиатура "ИИ" набирает обороты популярности еще с ноября 2022 года. Скачок в употреблении слова "выборы" связан с вниманием к двум кампаниям года - выборам президентов России и США. Слово "квадробер" в августе набрало около 400 тысяч запросов в поисковиках, в октябре - более 2 миллионов.

Лингвисты портала "Грамота.ру" тоже отметили понятие "квадробер", но не включили его в свой шорт-лист. Причина проста.

"Популярное слово, но с нестабильной динамикой, привязанное к медийной повестке, и признаками того, что быстро выйдет из использования", - сказала руководитель направления "Цифровые словари" портала Анастасия Бонч-Осмоловская.

И это при том, что главный критерий включения порталом новых слов, терминов в шорт-лист - использование их посетителями "Грамоты.ру". По этому принципу пока в лидеры вышли "инсайт", "нарратив", "абьюз", "аскеза" и "вайб". Особенный рост показывают термины, пришедшие из психологии - "инсайт", "осознанность" и "абьюз", но они, как и "квадробер", не адаптировались к русскому языку.