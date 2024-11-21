Советский миллионер: сколько денег заработал Солженицын до эмиграции

В интервью Нью-Йорк таймс 30 марта 1972 года Иван Исаевич Солженицын сказал, что главными его доходами во время проживания в СССР был гонорар за «Ивана Денисовича». Нобелевский лауреат по литературе буквально выживал на один рубль в день, жил впроголодь и ходил в старых сапогах и фуфайке. В 1976 году выступая перед публикой в Мадриде автор «Архипелага Гулага» сказал, что партия любит спекулировать на том, что в эмиграции он стал миллионером, но забывают, что на родине он голодал.

Сколько зарабатывал Солженицын в СССР

Если Солженицын жил в бедности, то, как ему удалось за это время купить дачу, машину в 1963 году, вторую в 1971 и третью через год. Не стоит забывать о постоянных поездках, во время которых писатель вместе с женой Натальей Алексеевной жил в дорогих гостиницах типа столичный «Будапешт». Кстати супруга Александра Исаевича с мая 1969 года уволилась с работы, хотя ее оклад составлял 320 рублей.

Мало кто из советских граждан мог позволить себе содержание адвоката за границей, который был у Солженицына. Основной статьей дохода писателя стали гонорары за произведения. Например: за рассказ «Один день» 1800 рублей, «Раковый корпус» — три аванса в сумме 6000 рублей, за отвергнутый киносценарий «Тунеядец» — 1500 рублей.

Помимо после своей смерти Корней Чуковский оставил все имущество именно Солженицыну. В 1960-х годах писатель получал гонорары от произведений, которые выдавались за рубежом. Деньги за эти труды поступали на заграничные счета. Например, издательский дом «Харпер энд Роу» готово было выплатить Александру Исаевичу за очередную работу только авансом 60 тысяч долларов.

Солженицын в 1970 г. стал нобелевским лауреатом и через несколько дней попросил своего заграничного адвоката Хеебу перевести часть средств от премии на счета в шведский и швейцарский банк. В августе 1973 года Андропов докладывал в ЦК КПСС, что за 1971-1973 года Солженицын получил от иностранных банков более 23 тысяч инвалютных рублей. На эти деньги он и прибрел по автомобилю себе, жене и теще. Дефицитными продуктами, товарами и одеждой «голодающий» писатель закупался в магазинах «Березка».

Жизнь писателя в США

После выхода «Архипелага Гулага» на секретном заседании руководства СССР принимается решение не делать из писателя мученика и его высылают из СССР в ФРГ. Пожив в предместье Кельна Александр Исаевич с присоединившейся к нему семьей переезжает в Цюрих, после в Париж, а потом США.

В 1976 году изгнанник его жена и дети поселяется в полуторатысячном городке Кавендиш. Свои 51 акр земли, что равняется 16 гектарам, Александр Исаевич обносит забором. По словам Андропова на счетах иностранных счетах Солженицына скопилось 8 миллионов долларов. Это было гонорары за изданные на Западе книги автора. На эти деньги, из которых Солженицын исправно делал взносу в кассу взаимопомощи советским диссидентам и жил писатель.

В 1977 году вокруг русского изгнанника разгорелся финансовый скандал. Александра Исаевича обвинили в неуплате налогов суммой на 4 миллиона швейцарских франков. В январе 1974 года писатель заявил, что гонорары от «Архипелага Гулага» пойдут в фонд помощи политзаключенным СССР. Суть обвинения была в том, что адвокат Солженицына юридически не оформлял факт передачи. Что это ошибка юриста, доверчивость писателя, который был уверен, что на западе нет советского бюрократизма и в денежных вопросах достаточно честного слова или это попытка скрыть реальные доходы Александра Исаевича? Вопрос остается открытым.