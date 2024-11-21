«Москаль»: какая история у прозвища, которое украинцы давали русским

Украина (Малороссия) стала частью Российской империи в 1654 году по решению Переяславской Рады. С учётом того, что двум народам пришлось за века пережить много событий, их стали считать братскими. На самом же деле всё оказалось сложнее. Об этом свидетельствует обидное прозвище, которое украинцы дали русским.

Право выбора

Решение о вхождении в состав Российской империи на Украине приняли под давлением, но давление это было не российским. Украинцы, страдающие от произвола польской шляхты, поняли, что покровительство православной России предпочтительнее «ига» католической Польши.

К тому же у малороссов и великороссов было много общего на культурном уровне. В XVII веке украинцы называли себя «русскими» или «руськими», а язык, на котором говорили, – «руськой мовой». На Украине помнили, что именно Киев стал «матерью городов русских», поэтому полагали – Московия просто узурпировала право называться Россией. Иронично, но сами украинцы предпочитали не вспоминать, что не имели к этим историческим событиям никакого отношения - их предками на самом деле были полянские племена, расселившиеся на киевских и соседних землях после ушедших оттуда древлян – предков «русов».

Доверяй, но проверяй

Вскоре у русских появилось прозвище – «москаль», а с годами неприязнь со стороны украинцев только росла. Малороссы при малейшем удобном случае старались великороссов обхитрить и обмануть. Любопытно, что в словаре Владимира Даля есть глагол «москалить», то есть «мошенничать, обманывать в торговле». Не исключено, что как раз от него и произошла обидная «кличка».

По другой версии, у слова «москаль» есть синоним – «кацап» (в переводе с украинского «козёл»). Так русских могли прозывать за традицию ношения бороды.

Но всё же большинство этнографов признают – украинцы относились к русским всегда с уважением и страхом. «Москалей» на Украине считали неглупыми, а поэтому предпочитали в здравом уме и твёрдой памяти с ними не связываться.