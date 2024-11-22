Как в СССР хотели создать «армию на дистанционном управлении»

До сих пор историки спорят о том, являлся ли Владимир Бекаури гением или был всего лишь блестящим мистификатором. В пользу первых можно сказать то, что Бекаури действительно изобрел дистанционную мину и даже собирался сделать всю отечественную армию управляемой на расстоянии. Но противники данной истории приводят в качестве доказательств огромные суммы, которые выделяли власти на изыскания Бекаури, а также тот факт, что, будучи под арестом, изобретатель сам сознался в том, что всего лишь морочил всем головы.

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Ленин заметил

Владимир Иванович Бекаури был почти одного возраста со Сталиным и к тому же его земляком. Бекаури родился в 1882 году в Тифлисской губернии. Его отец был крестьянином, но имел грамоту о дворянстве (по предположениям некоторых историков документ был поддельным). В Тифлисе Бекаури-младший закончил железнодорожное училище и уже через 2 года переехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Там он занялся своим любимым делом – изобретательством. Надо отметить, что Владимир Иванович до того уже не раз становился автором различных инноваций, в частности касающихся железной дороги.

В городе на Неве Бекаури взялся за сейфы. Он сконструировал и изготовил для них электрическую сигнализацию. О работе грузинского мастера случайно узнал Ленин и пригласил Бекаури к себе. Ленина весьма интересовали надежные сейфы для хранения особо важных и секретных документов. Когда работа для вождя была закончена, Владимир Иванович сообщил своему тезке, что может сделать мину, которая будет управляться на расстоянии. Так Бекаури, практически мгновенно, стал видным ученым. А такой взлет был под силу разве что настоящему гению или же гениальному мошеннику.

БЕМИ

Уже через несколько месяцев, в 1921 году, указом правительства организуется Особое техническое бюро (Остехбюро), руководителем которого и становится Владимир Бекаури. В штате бюро в период его расцвета числилось более 500 человек. Огромная цифра по тем временам. В Остехбюро деньги текли рекой. Для примера однажды для очередных разработок власти выделили бюро 150 тысяч франков! Это в те годы просто астрономическая сумма. Бекаури ездил в командировки в капстраны, жил в особняке в центре Москвы и имел множество правительственных наград и орденов.

Сыграл на руку Бекаури и тот факт, что как раз в тот момент дистанционными танками увлекался и маршал Тухаческий. Без поддержки Михаила Николаевича даже гениальному изобретателю было бы не обойтись. И Бекаури эту поддержку получил.

Одним из успешных проектов, а, по мнению некоторых историков, и единственным стала дистанционная мина, получившая название «БЕМИ». Имя фугасу было составлено из 2-х начальных букв фамилий ее изобретателей: Бекаури и Миткевича. Однако противники Владимира Ивановича склоняются к тому, что в данном случае заслуга должна быть полностью отдана Миткевичу. Как бы то ни было, испытания прошли успешно, и вскоре «БЕМИ» поступила в серийное производство.

Мечты и расстрел

Бекаури мечтал о создании целой дистанционной армии: от пулеметов и фугасов до самолетов и подводных лодок. Для Остехбюро власти закупали за границей множество различной техники и выделяли для испытаний изобретений целые аэродромы. В 1930-х годах под руководством Владимира Ивановича на свет появились так называемые телетанки, то есть танки на дистанционном управлении. Кроме того велась работа и по созданию радиоуправляемых дотов, самолетов и даже подводных лодок. Однако все эти проекты так и остались незавершенными, по крайней мери при жизни Бекаури.

Маршала Тухачевского расстреляли в 1937, Бекаури – в 1938 году. Владимира Ивановича обвинили во вредительстве и шпионаже в пользу Германии. В 1956 году его реабилитировали.