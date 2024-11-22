Кровавое воскресенье: как самолет врезался в толпу зрителей авиашоу

Праздник Победы в 1993 году для жителей Нижнего Тагила был омрачен кровавой трагедией. Люди пришли посмотреть на авиашоу, в разгар которого спортивный самолет потерял управление и рухнул прямо в толпу… Об этом ужасном инциденте знают немногие.

В День Победы в 1993 году на Театральной площади собрался почти весь город. Мамочки с детьми, семьи, ветераны — все пришли посмотреть на воздушное шоу пилотов. Тысячи людей восхищенно смотрели в небо, когда мимо них проносился очередной самолет. Летчиков встречали аплодисментами. Но праздник и веселье в один миг обернулись общенациональной трагедией.

9 мая 1993 года произошла самая массовая трагедия в истории Нижнего Тагила, сделав этот день настоящим «Кровавым воскресеньем». Во время авиашоу в честь празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при выполнении виража самолет Як-52 потерял управление и рухнул на людей, собравшихся на Театральной площади. Оба пилота и 19 жителей города погибли, десятки человек получили ранения.

Начинался праздничный день как обычно: Парад Победы, поздравления ветеранов, легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Тагильский рабочий». В центре города толпился народ, погода в то злосчастное воскресенье была особенно теплой и солнечной.

После полудня три спортивных самолета Як-52 нижнетагильского авиаспортклуба начали демонстрационные полеты над акваторией Тагильского пруда и Театральной площадью. Фигуры высшего пилотажа летчики выполняли на предельно низкой высоте, едва не задевая крыши жилых домов.

© Погибший пилот ЯК-52 Александр Данилов

Профессиональные летчики не единожды отрабатывали трюки на аэродроме, над акваторией пруда и были уверены в своих действиях. Им разрешили сделать показательные выступления только над прудом и не ниже чем на высоте 200 метров. Но Федор Федорович Бушма, руководитель Нижнетагильского авиаклуба, для большей зрелищности внес изменения в программу. Нарушив все полетные правила, он самостоятельно перенес праздничную программу пилотов на Театральную площадь и снизил запланированную высоту полета до 100 метров. Но фактически пилоты летали на высоте 40-60 метров.

После выполнения групповых трюков начались индивидуальные выступления. Третьим к ним приступил Як-52 с бортовым номером 135: он полетел над площадью и должен был пройти над центральной трибуной. Управлял самолетом 32-летний летчик-инструктор Нижнетагильского авиаспортклуба Александр Данилов.

Александр Данилов вел самолет на недопустимо низкой высоте. Пилот собирался исполнить фигуру сложного пилотажа, которая не была запланирована полетным заданием, — «бочку». Самолет задел верхушки деревьев, чиркнул по крыше общественного туалета, резко потерял скорость и рухнул на землю. После удара о мостовую Як-52 врезался в толпу людей, наблюдавших за полетом, и по инерции «пропахал» около 50 метров по асфальту, калеча, рубя, унося за собой человеческие жизни.

В то «Кровавое воскресенье» погибло 19 человек, и почти половина погибших — дети. Смыть кровь с площади до конца так и не смогли — положили новый слой асфальта.

Виновным в трагедии признали директора авиаспортклуба. Федор Бушма (на фото) был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину он признал лишь частично. А вот в действиях администрации города прокурор вины не усмотрел.

Город оплатил похороны 19 погибших и до сих пор выплачивает пенсии пострадавшим. Спустя год на месте трагедии установили памятник. С тех пор каждый год в день трагедии в 7:50 утра чиновники администрации города возлагают цветы к памятнику жертвам самолета.

По нормам во время проведения авиашоу действуют строгие правила насчет высоты полетов и степени приближения к толпе. Цель — исключить любой риск для зрителей. А Воздушный кодекс СССР вообще запрещал демонстрационные полеты над населенными пунктами. Тем не менее новейшая история знает немало громких трагедий, которые произошли во время авиашоу: на Украине, в России, США и Германии.