Что случилось с собственностью и золотом Николая II за рубежом

По разным оценкам, за границей сейчас находится порядка 500 тонн золота, переправленного туда еще с времен царской России. Вдобавок, за рубежами нашей Родины остались многочисленные объекты недвижимости, приобретенные в свое время царствования Романовых.

Царская госсобственность неисчислима

Российская царская госсобственность зарубежом неисчислима, причем в прямом смысле: на сегодняшний день никто не может привести точных данных, где, чего и сколько принадлежало династиям русских царей до революции 1917 года. С собственностью «помельче» более или менее ясно – квартиры, виллы и другие материальные ценности, приобретенные заграницей крупными российскими фабрикантами, чиновниками и другими состоятельными людьми, остались за ними и их родственниками, если те успели вовремя эмигрировать. Тогда как иные объекты недвижимости, а также золото и драгоценности, переправляемые из царской казны заграницу, находятся сейчас в распоряжении иностранных государств.

Считается, что при прорубившем окно в Европу Петре Великом состоятельные царедворцы и начали приобретать недвижимость заграницей. Отсчет ведется от покупки графом Шереметевым дворца в центре Парижа. Этот величественный дворец граф купил у мадам Помпадур, которая была фавориткой французского короля. Романовы владели шотландским островом, подаренным царской фамилии в начале ХХ века британским монархом, у Сергея Витте была дача в Ницце, ею наградил верного министра лично Николай II…

500 тонн золота

Порядка 500 тонн золота, составляющего большую часть золотого запаса царской России, также остались заграницей. В свое время «белые» переправили в Японию половину захваченного в Казани золотого запаса царского и временного правительств (порядка 100 тонн), чтобы японцы взамен выслали оружие и амуницию. Однако ни того, ни другого Белая армия так и не дождалась. Впоследствии представители белой эмиграции на протяжении более 10 лет пытались в судебном порядке застолбить за собой законное право на это золото, но безуспешно – официальными полномочиями от властей Советского Союза они не обладали, поэтому японские судьи каждый раз отказывали в удовлетворении данных требований.