Почему жилплощадь в СССР была меньше, чем жилье европейцев

После Гражданской войны в России население Москвы выросло до полутора миллиона человек, а в 1926 году – превысило два миллиона. На такое количество жителей город явно не был рассчитан.

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Квартиры начали уплотнять: разграничивали комнаты перегородками и расселяли людей на минимальной жилплощади. В 1930-х годах было начато массовое строительство, предпочтение отдавалось коммуналкам. 30 мая 1930 года вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О работе по перестройке быта». В нём было сказано, что все ресурсы государства должны быть направлены на строительство промышленного комплекса, а не комфортного жилья за счет государства.

Последствия войны

Из-за войны потери жилого фонда были огромными. Такие города, как Севастополь, Новгород, Чернигов, были разрушены практически полностью. В 1948 году стали возводить экспериментальные каркасно-панельные дома. В последующие годы их проект доработали и включили в план массового строительства. По данным Росстата, с 1946 года по 1950 год было построено 104 млн квадратных метров жилья. В 1956-1960 гг. – уже 280 млн.

В 1957 году были разработаны новые нормативы отдельного жилья. Жилая площадь однокомнатной квартиры равнялась 16 квадратным метрам, двухкомнатной – 22, трёхкомнатной – 30. Кухни были очень маленькими: от 4,5 кв. м. При этом проходное помещение тоже считалось «комнатой». И фактически двухкомнатная квартира с гостиной называлась трёхкомнатной.

Очереди на квартиру в 1970-х

В 1970-х годах на одного человека в Москве и Ленинграде официально полагались 7 м², но в очередь на получение нового жилья ставили только при условии, что на жильца приходилось менее 5,5 м². Постановка на очередь зависела также от состава семьи: в приоритете были семьи с разнополыми детьми, многодетные, члены творческих союзов, инвалиды. В очереди на квартиру можно было простоять десять лет и более. Так что молодые пары нередко жили за занавеской в общей комнате.

В эти же годы, например, в Краснодаре на очередь ставили в случае, если на человека приходились 8 м², но только когда квартира была без удобств, если же с удобствами, то лишь в случае 5,5 м². В Ленобласти в 1960-х норма составляла 3 м².

Как рассчитывают жилплощадь в России и Европе

В СССР при расчете нормы квадратных метров на человека учитывалась только жилая площадь выделяемой государством квартиры. То есть кухня, санузел и балкон во внимание не брались, поэтому их делали несуразно маленькими. По этой же причине проходную гостиную тоже определяли как полноценную комнату: чтобы включить ее в состав жилплощади.

А вот в европейских странах комнаты считают по количеству спален. То что в России называется однокомнатной квартирой – коридор, санузел, кухня и спальня, в Европе классифицируется как «нулёвка» (Т0).

Однокомнатная квартира в Европе должна иметь гостиную (Т1) (у нас этот вариант принято называть двухкомнатной). По такому же принципу классифицируются двух-, трёхкомнатные квартиры. Квартира чаще всего снабжена одним-двумя балконами или террасой. Если имеется три и более спальни, санузла обычно два. В порядке вещей наличие гардеробной и гаража.

О традициях устройства городского жилья в странах Европы

Немцы – практичные люди, они не стремятся платить налог за излишки площади. Поэтому квартира может быть небольшой, зато поблизости должен быть красивый ландшафт и место для проведения досуга.

Обычные габариты квартиры-студии для одного человека или молодой семьи – от 30 м². Такой формат распространён в Германии, но в доме обязательно будет какой-то бонус: зимние сады, бассейн или фитнес-зал.

В Венгрии средняя площадь квартиры – 90-100 кв. метров. Мадьяры очень ценят хороший вид из окна, в новых домах часто делают панорамные окна.

Финны предпочитают малоэтажное строительство и поближе к природе. Даже в Хельсинки редко можно встретить жилой дом выше 5-6 этажей. Однокомнатные квартиры порядка 50 м² часто включают кроме душевой излюбленную финскую сауну. Двухкомнатная квартира в 100 м² – явление нормальное.

В Испании многие города расположены на побережье. Квартира может быть не очень большой, метров 50-60, но будет иметь доступ не только к гаражу, но и к яхт-марине (порту).

В Норвегии система доступа к порту ещё более развита. Во-первых, сказываются гены предков-мореплавателей. Во-вторых, такие города, как Осло и Берген, изрезаны фьордами: там повсюду море.

Норвежцы, как и финны, предпочитают малоэтажные дома с небольшими палисадниками. Это касается как зданий современных, так и конца XIX века, внешне разница между ними незаметна. Распространены небольшие квартиры порядка 50 м², но у многих жителей имеются уединённые дачи где-нибудь на Лофотенских островах. Норвегия сильно вытянута с севера на юг, причём север – Заполярье.

Здесь стараются не отапливать «лишние» метры, поэтому гостиная совмещается с кухней. Общая площадь квартиры с двумя спальнями составляет 60-70 метров, и даже в таких городах, как Тромсё, в квартирах предусмотрены большие балконы-террасы.