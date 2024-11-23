Шемякина смута: когда в России случилась первая гражданская война

В середине XV века начинавшееся объединение русских земель вокруг Москвы было осложнено тяжёлой смутой, длившейся почти три десятилетия.

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Вражда между дядей и племянником

В 1425 году умер московский великий князь Василий I. В то время его сыну Василию было десять лет. На сорок лет старше его был его дядя Юрий, удельный князь Дмитровский и Галицкий. Старше великого князя были и сыновья Юрия – Василий по прозвищу Косой и Дмитрий по прозвищу Шемяка.

Со времён Дмитрия Донского начал устанавливаться обычай прямого наследования престола от отца к сыну, а не от старшего брата к младшему, как то было принято ещё в Киевской Руси. Но старый обычай упорно не хотел уходить. Юрий считал, что московский и владимирский престол, по смерти брата и при юном племяннике, принадлежит ему по праву. Он отправил к Василию посла с требованием уступить власть. Так начался первый этап Феодальной войны (как прозвали её историки), или Шемякиной смуты (такое название дали ей современники).

Рати обеих сторон несколько раз сходились, но до решающего сражения дело не дошло. В 1428 году Юрий признал старшинство племянника. Однако в 1430-1431 годах один за другим скончались два высоких покровителя Василия II: великий князь литовский Витовт (дед Василия по маминой линии) и митрополит Фотий. Юрий разорвал соглашение и предложил Василию вынести вопрос о великом княжении на суд хана Золотой Орды. Хан решил дело в пользу Василия.

По словам летописца, московский посол сумел представить дело так, что Юрий опирается на какие-то древние русские обычаи, а Василий ищет только милости хана, которая-де выше всяких обычаев, и будет послушным ордынским данником. Василий II возвратился на Москву с ханским ярлыком.

Вражда между братьями

8 февраля 1433 года на свадьбе великого князя обоим Юрьевичам, гостившим на ней, было нанесено оскорбление. Это послужило поводом к возобновлению борьбы.

В результате удачных действий своего дяди Василий II был вынужден бежать из Москвы, и Юрий Дмитриевич торжественно вступил в неё великим князем. Он хотел быть великодушным по отношению к свергнутому племяннику и оставил ему его наследственный коломенский удел.

Коломна стала центром притяжения сил свергнутого великого князя. Отовсюду к нему стягивались сторонники. Многие бояре и двор оставили Юрия на Москве и тоже ушли в Коломну. Видя себя в общественной изоляции, Юрий согласился вернуть ему великое княжение, а сам удалился в свой Галич на севере.

Но его сыновья не признали договора. Московская рать была бита, и Юрий Дмитриевич в 1434 году снова вступил на великое княжение. Однако он вскоре умер, и его младшие сыновья отказались признать старшинство своего старшего брата Василия. Его тёзка снова без борьбы возвратил себе Москву. Василий Юрьевич, однако, продолжал войну, но в 1436 году был разбит, взят в плен и ослеплён (отчего и прозван в истории Косым).

Временное торжество Шемяки

Тот акт междоусобицы, в которой вторым главным действующим лицом выступает Шемяка, начинается после этого. Правда, несколько лет прошло в состоянии напряжённого мира. Шемяка мирно княжил в своих уделах. Но в 1445 году под Суздалем московская рать потерпела поражение от казанской, и великий князь был взят в плен. Отпущен он был под обещание огромного выкупа.

Василий вернулся на Русь с татарскими баскаками, которые стали собирать выкуп. Казалось, вернулись времена Батыя. Многие бояре, купцы, священнослужители стали оставлять московского князя. Воспользовавшись всеобщим ропотом, Шемяка в 1446 году овладел великокняжеским престолом. Случайно пленив Василия II, прятавшегося близ Троице-Сергиевой лавры, он ослепил его в отместку за брата.

Однако воодушевление москвичей, торжественно встретивших Шемяку, вскоре сменилось разочарованием. В исторической памяти остался «шемякин суд» как олицетворение плохого управления. Вероятно, великодушие – действительно плохое качество правителя. Дмитрий Юрьевич освободил Василия (которого прозвали Тёмным) и дал ему в удел Вологду.

Вторично резиденция Василия II стала центром притяжения всех недовольных. Получив свободу внешних сношений, Василий Тёмный привлёк на свою сторону многих удельных князей. Ловким маневром ему в 1447 году удалось овладеть Москвой, в которой на ту пору не оказалось великокняжеских («шемякиных») войск. С этих пор до смерти в 1462 году Василий Тёмный не упускал престола.

Дмитрий Шемяка продолжал безуспешно бороться с войсками Василия Тёмного в северных землях, но потерял всё и бежал в Новгород в 1452 году. Тем не менее в Москве его, по-видимому, продолжали считать опасным. В 1453 году Шемяка умер, и летописцы единодушно предполагают, что его отравили люди, подосланные Тёмным.

Почему это была гражданская война

Междоусобная война середины XV века способствовала концентрации власти в руках одного – московского – великого князя. Это было безразлично к тому, кто занимал престол. Юрий и Дмитрий Шемяка также проводили политику централизации. Традиционное представление о том, что Василий II олицетворял тенденцию к объединению русских земель, а его противники стремились сохранить старые удельные порядки, лишено оснований.

Переход верховной власти всегда был обусловлен общественной поддержкой. Так, вокняжившись на Москве, Юрий оказался в одиночестве. В другой раз возмущение широких кругов населения татарами, приведёнными Василием II, временно склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки.

В обоих случаях, когда Юрий и его сын Дмитрий имели полную возможность торжествовать над Василием II, они проявили великодушие. Тогда как победивший в итоге великий князь предстаёт коварным (он первым ослепил своего пленного врага), а в ряде случаев раболепным слугою татарских ханов.