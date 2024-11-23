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«Места не столь отдалённые»: почему русские так называю тюрьму

Всем известно, что русский язык, как никакой другой, богат на синонимы. Так, тюрьму русские зачастую называют и «казематом», и «кутузкой», и «каталажкой». А порой это существительное заменяют и целыми фразеологическими выражениями. Например, учреждения, предназначенные для лишения свободы, нередко именуют «местами не столь отдалёнными».

«Места не столь отдаленные»: почему русские так называют тюрьму
© РИА Новости

Родом из «Уложения»

Согласно «Фразеологическому словарю русского языка» под редакцией Людмилы Субботиной, впервые это выражение появилось ещё в царской России в документе под названием «Уложение о наказаниях» от 15 августа 1845 года. Именно в данном законодательном акте места, в которые ссылали осуждённых, были разделены на «более и менее отдалённые».

Как гласил пункт 22 «Уложения», преступления 1-й степени (то есть умышленные) предусматривали поселение виновного в отдалённых местах и наказание плетьми от 20 до 30 ударов, а 2-й степени (неумышленные) – отправление преступника в места не столь отдалённые и наказание плетьми от 10 до 20 ударов.

«Отдалённые» и «не столь отдалённые»

Безусловно, в вышеупомянутом документе говорилось о различных населённых пунктах, расположенных в Сибири. Это подтверждает как текст «Уложения», так и профессор, автор книги «Русский язык. Трудности, тайны, тонкости и не только...» Леонид Нисман. По мнению Нисмана, поначалу «отдалёнными местами» действительно считались Сибирские губернии, но впоследствии к таким территориям присоединился и остров Сахалин.

Что касается «не столь отдалённых мест», то к ним, по словам Нисмана, относились Архангельская и Вологодская области, а также Карелия и другие места, «расположенные всего в нескольких днях пути» от Санкт-Петербурга.

Появление в повседневной речи

Со временем канцелярский термин «места не столь отдалённые» перекочевал и в повседневную речь россиян. Так стали называть не только местности, куда высылали преступников за ту или иную провинность, но и места лишения свободы в целом.

Как утверждают Юлия Алабугина и другие авторы «Современного универсального словаря русского языка», это произошло во второй половине XIX века благодаря русским писателям. Те активно использовали данное выражение в своих литературных произведениях.

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