«Места не столь отдаленные»: почему русские так называют тюрьму

Всем известно, что русский язык, как никакой другой, богат на синонимы. Так, тюрьму русские зачастую называют и «казематом», и «кутузкой», и «каталажкой». А порой это существительное заменяют и целыми фразеологическими выражениями. Например, учреждения, предназначенные для лишения свободы, нередко именуют «местами не столь отдалёнными».

Родом из «Уложения»

Согласно «Фразеологическому словарю русского языка» под редакцией Людмилы Субботиной, впервые это выражение появилось ещё в царской России в документе под названием «Уложение о наказаниях» от 15 августа 1845 года. Именно в данном законодательном акте места, в которые ссылали осуждённых, были разделены на «более и менее отдалённые».

Как гласил пункт 22 «Уложения», преступления 1-й степени (то есть умышленные) предусматривали поселение виновного в отдалённых местах и наказание плетьми от 20 до 30 ударов, а 2-й степени (неумышленные) – отправление преступника в места не столь отдалённые и наказание плетьми от 10 до 20 ударов.

«Отдалённые» и «не столь отдалённые»

Безусловно, в вышеупомянутом документе говорилось о различных населённых пунктах, расположенных в Сибири. Это подтверждает как текст «Уложения», так и профессор, автор книги «Русский язык. Трудности, тайны, тонкости и не только...» Леонид Нисман. По мнению Нисмана, поначалу «отдалёнными местами» действительно считались Сибирские губернии, но впоследствии к таким территориям присоединился и остров Сахалин.

Что касается «не столь отдалённых мест», то к ним, по словам Нисмана, относились Архангельская и Вологодская области, а также Карелия и другие места, «расположенные всего в нескольких днях пути» от Санкт-Петербурга.

Появление в повседневной речи

Со временем канцелярский термин «места не столь отдалённые» перекочевал и в повседневную речь россиян. Так стали называть не только местности, куда высылали преступников за ту или иную провинность, но и места лишения свободы в целом.

Как утверждают Юлия Алабугина и другие авторы «Современного универсального словаря русского языка», это произошло во второй половине XIX века благодаря русским писателям. Те активно использовали данное выражение в своих литературных произведениях.