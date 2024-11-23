Неизвестные факты о Надежде Крупской

За Надеждой Крупской прочно закрепился образ верной подруги и соратницы вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Между тем она сама по себе была весьма интересной личностью, а некоторые факты из ее биографии по-прежнему мало известны широкой публике.

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Не красавица, но привлекательная

Надежду Константиновну на фотографиях мы привыкли видеть грузной, пожилой дамой, давно растерявшей остатки былой привлекательности. Однако в молодые годы она могла дать фору многим барышням.

Красавицей Крупская не была, но те, кто видел ее тогда, утверждали, что она имела весьма привлекательную и располагающую к себе внешность. Революционер Николай Суханов назвал ее «милейшим созданием». Еще бы: выразительные зеленые глаза, бледная аристократическая кожа, роскошная коса.

Церковный брак

С Владимиром Ильичем Надежда Константиновна познакомилась в 1894 году. Заводить семью не спешили, поэтому сочетались узами брака спустя четыре года - в 1898 году. Что удивительно, несмотря на атеистические взгляды обоих, Ленин и Крупская венчались в церкви.

На венчании настаивала мать невесты, Елизавета Васильевна. Она с ранних лет пыталась привить дочери религиозность. Но христианство молодую барышню не очень интересовало, гораздо привлекательнее для нее был марксизм, которым она увлеклась в 21 год.

Кстати говоря, в отличие от семьи Крупской мать Ленина выбор сына не одобряла. Мария Александровна относилась к невестке подчеркнуто прохладно, она казалась ей сухой и бесчувственной.

Никудышная хозяйка

Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Ее слабым местом было ведение домашнего хозяйства. Приготовление пищи, уборка, стирка и прочее - все это Крупская очень не любила и называла "мурой".

Однако Владимир Ильич в быту был неприхотлив, поэтому нелюбовь супруги к домашним делам его не слишком волновала. "Покорно ест, что дадут", описывала Надежда Константиновна гастрономические пристрастия супруга.

Историк и знаток кулинарии Вильям Похлебкин в статье для журнала "Огонек" писал, что чаще всего Крупская готовила Ленину яичницу из четырех яиц. Стоит отметить, что зачастую Владимиру Ильичу готовили другие женщины, чему она была только рада.

Бесплодие

Пара хотела иметь детей, но не позволило здоровье Надежды Константиновны. В 1898 голу, сидя в тюремной камере, она сильно застудила половые органы. Еще больше подорвало ее здоровье поездка с мужем в Шушенское.

Из-за ухудшившегося состояния Надежда Константиновна прошла обследование, врачи поставили неутешительный диагноз - Базедова болезнь, вызывающая бесплодие. Многие годы Крупская лечилась в Европе, но все тщетно.

Кстати говоря, именно болезнь с возрастом сильно испортила внешность Надежды Константиновны: отеки шеи, лица и характерные глаза на выкате. Из-за этого товарищи по партии дали ей обидные прозвища - рыба, селедка.

Тайное увлечение

До замужества Крупская тесно общалась с несколькими мужчинами, а уже в процессе семейной жизни сблизилась с Виктором Курнатовским - одним из первых русских марксистов. Поговаривают, что Крупская не устояла перед этим высоким и статным красавцем.

Одним из поводов для пересудов стали воспоминания самой Надежды Константиновны, где она описывала прогулку с Курнатовским к принадлежащему ему сахарному заводику недалеко от Шушенского. Виктор и Надежда шли через поле и наслаждались летними пейзажами. "Красота!" - позднее напишет об этом мгновении Крупская. О том, была ли между ними интимная связь история умалчивает.

Фотография соперницы

Зато относительно похождений Владимира Ильича все гораздо понятнее. В 1909 году он познакомился с революционеркой Инессой Арманд. Глубокие, красивые глаза, точеная фигура, густые волосы - соперница Крупской была гораздо привлекательнее.

Сложился своеобразный любовный треугольник: Надежда Константиновна знала об изменах мужа, но долго не решалась покончить с этим. В итоге Ильичу пришлось выбирать, и он остановился на супруге.

В 1920 году Арманд умирает от холеры. Но соперница будет с Крупской до конца ее жизни. Надежда Константиновна приклеила фотографию любовницы мужа на корочку одного из своих удостоверений и всегда держала его при себе.

Загадочная смерть

Крупская пережила мужа на 15 лет и умерла на следующий день после своего 70-летия - 27 февраля 1939 года. Резко плохо ей стало вечером после застолья, на котором был огромный торт, преподнесенный лично Иосифом Сталиным. Уже после распада СССР появилась версия, что лакомство было отравлено. Мол, вождь народов расправился с Надеждой Константиновной из-за ее несогласия с политикой массовых репрессий.

Однако лакомство ели все, а раз так, то смертей должно было быть гораздо больше. Официальная версия гласит, что обильное застолье привело к острому воспалению брюшины. Однако и здесь закрались вопросы, в частности, относительно скорой помощи, которая почему-то добиралась до больной три с половиной часа.