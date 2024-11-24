Эталон мужской красоты: какой он был на Руси

Существует стереотип, согласно которому с древности русские мужчины не уделяли внимания своей внешности. Однако, это не совсем так. На Руси существовали свои каноны красоты и неписаные эталоны презентабельного внешнего вида.

© РИА Новости

Страшная сила

Начнём с причёски. Самой популярной была на прямой пробор. Русские крестьяне украшали её узкой тесьмой, перевязанной посреди лба. Модной считались длинные волосы (практически до плеч). Также старались расчёсываться гладко – чтобы причёска красиво и благородно лежала.

Большое внимание уделялось растительности на лице. Русские мужчины полагали, что отсутствие бороды – это страшный позор. «Женоликими» могли быть только дети или подростки.

Бороду никогда не стригли, но её регулярно расчёсывали и смазывали жиром, чтобы аккуратно уложенные волосы блестели.

Густая борода носила и сакральный смысл. Так, если кто-то хотел оскорбить оппонента, то упражняться в остроумии совсем не требовалось. Достаточно было отрезать у того бороду. Правда, за такой поступок штрафовали – на 12 рублей (за убийство человека штраф составлял 36 рублей).

Здоровее будут

Ещё один критерий красоты – румяная и упругая кожа. Для этого представителям сильного пола приходилось много времени проводить в бане, где их активно стегали вениками. Обязательным продолжением были окунания в прорубь или речку.

Как известно, красота стоит жертв. А поэтому банным процедурам предшествовало тщательное мытьё. Кожу требовалось хорошо растереть мочалом из нарезанной на полосы коры липы, а голову мыли кислым молоком или глиной.

Гладкость и упругость коже также придавали размоченные отруби. А для более активного роста волос использовали настои хмеля, липы, розмарина, ромашки и других лекарственных трав.

Квас с мятой считался не только жаждоутоляющим напитком, но и косметическим средством. Жидкость нагревали и окатывали ей тело во время мытья. Такой настой придавал телу приятный аромат и отбивал запах пота.

Если же русский мужчина игнорировал все вышеперечисленные процедуры, не ухаживал за собой, то ни о какой популярности у женского пола речи не велось. За такого «неряху» отказывались выходить замуж даже девицы, находящиеся в «критическом» для брака возрасте. Они были уверены – лучше остаться старой девой, нежели жить с неопрятным мужиком.