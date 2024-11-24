Чем русские отличаются от англичан

Отличий между русскими и англичанами достаточно. Это и история, и культура, и язык. А ещё… окна. Оказывается, по отношению к этому проёму сразу можно определить национальную принадлежность.

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Глаза и нос

Русское слово «окно» происходит от слова «око». Наши предки воспринимали окна как некий орган чувств жилища. А вот английское window каким-то образом связано с ветром – wind.

Если же рассматривать английское окно аналогичным образом, то есть как орган чувств, то, скорее всего, оно превратится в нос или рот.

За стеклом

В середине XVII века в Британии активизировались пуритане – протестантская секта, члены которой выступали за полную прозрачность частной жизни членов общины. По этой причине стало запрещаться занавешивать окна. Таким образом, любой сектант в любой момент мог проверить, а правильно ли живёт его сосед.

Вскоре пуритане оказались не у дел, а вот привычка не использовать занавес на окнах сохранилась. В некоторых городках Шотландии до сих пор занавешивание окон считается дурным тоном.

На Руси же подглядывания в окна являлось кощунством. Дело в том, что каждом русском доме были иконы, которые наставляли на праведный образ жизни куда больше, нежели смотрящие в окна соседи.

Кстати, в России полагалось смотреть не в окна с улицы как у протестантов, а из окна – на сотворённый Господом мир.

Откуда ветер дует…

Пуританский дух англосаксам искоренить окончательно всё-таки не удалось. Бесчисленные наблюдатели на выборах, контроль за «государствами-изгоями», стремление «совать нос» в дела суверенных государств – всё это как раз является отголосками протестантской традиции заглядывать в чужие окна.