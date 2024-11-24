«Родина всех европейцев»: где на территории России она находится

В Воронежской области на правом берегу Дона расположено село Костёнки, окрестности которого ученые считают прародиной европейцев. Название села связано с тем, что в его районе находили большое количество костей мамонтов.

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Еще Петр I отдавал приказ исследовать эти останки, в то время выступавшие прямо из земли. Первые раскопки в Костёнках начались в 1920 году, продолжаются они до сегодняшнего дня. На площади в 30 км² открыто более 60 стоянок первобытных людей, живших от 45 до 15 тысяч лет назад. При этом 10 стоянок имеют несколько культурных слоев, т.е. они были непрерывно заселены на протяжении сотен лет.

В чем уникальность стоянок села Костёнки

За годы работы из земляных пластов были извлечены останки тел первобытных людей, мамонтов, лошадей и прочих животных. Ученые узнали, как жили и чем питались наши предки, а настоящими сенсациями стали десять женских фигурок, названные «палеолитическими Венерами». Мастерили их из камня или кости и покрывали краской на основе древесного угля, мергелистой породы или обработанных в костре железистых конкреций, дающих красный цвет.

Первобытные люди строили дома из костей мамонта, шкур животных, земли и древесины. В их жилищах имелись примитивная печь или очаг и яма для хранения припасов. Не забывали древние люди также украшать себя: носили налобные обручи, браслеты, фигурные подвески. Археологи нашли миниатюрные нашивки и морские ракушки с берегов Черного моря, которые крепились на головных уборах и одежде.

Антрополог Герасимов отмечал, что древние жители Костёнок имели узкое лицо, широкий нос и выступающую вперед челюсть, их рост в среднем составлял 160 см. Облик, близкий к современным европейцам, «костёнковцы» приобрели уже в более поздний период.

Удивительно то, что находки были сделаны в пластах, которые относятся ко временам, когда по официальной западной хронологии территория Русской равнины была безжизненна и покрыта ледником. Однако находки и их датировка говорят об обратном.

Родина всех европейцев

Стоянки первобытных людей в районе Костёнок посетил и профессор археологии из Колорадского университета Джон Хоффекер. Ознакомившись с материалом, собранным его советскими и российскими коллегами, американский ученный сделал сенсационное заявление в журнале «Сайнс». Homo sapiens появился сначала на территории среднего течения Дона, а уже потом перешел в Европу.

В соответствии с принятой ранее версией Центральная и Западная Европа заселялась людьми, пришедшими с Балкан и территории современной Турции. При этом на землях современной России человек оказался на 10 тысяч лет позже.

Джон Хоффекер призвал научный мир пересмотреть эту точку зрения. В Европе не обнаружено находок древнее костёнковских, что заставляет усомниться в традиционной концепции и признать, что современный человек появился намного раньше, чем думали прежде, и не в том месте.

Ученый не знает, каким маршрутом первые люди вышли из Африки и Азии, но уверен, что в Костёнках произошло формирование зачатков будущей человеческой цивилизации. На берегах Дона люди занимались не только охотой, ловлей рыбы и собирательством. Они создавали орудия труда, освоили технику пиления, сверления и шлифования, развивали ремесла и первобытное искусство.

Доказательствами теории того, что Костёнки - «колыбель» европейцев, стали палеомагнитные и радиоуглеродные анализы пепла, спор и пыльцы растений, обнаруженных на стоянках. Российские исследователи выяснили, что самым древним материалам 40-42 тысячи лет. А их коллеги из США при помощи термолюминесцентных методов пришли к выводу, что их возраст еще больше - 50 тысяч лет.

Благодаря усилиям российских исследователей теперь есть все основания полагать, что на территории Костёнок располагался древнейший на планете протогород с населением 200-300 человек.