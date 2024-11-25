«Черная красавица» помогла обнаружить странные следы на Марсе

В метеорите с четвертой планеты Солнечной системы заметили особенность, которая позволяет предположить, что на поверхности Марса присутствовала горячая жидкая вода. Аналогичные гидротермальные системы были ключевым ингредиентом для возникновения жизни на Земле, считают ученые. Выводами поделились исследователи из австралийского Университета Кертина.

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Анализ знаменитого марсианского метеорита "Черная красавица", который провели австралийские и европейские планетологи, позволил сделать любопытное открытие. Как рассказали сотрудники вуза в Австралии, тело космического происхождения содержит зерна минералов. Последние, как заявили ученые, возникли на Марсе примерно 4,45 млрд назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой. О чем это говорит, объяснил старший научный сотрудник Университета Кэртина Аарон Кавоси.

"Вероятно, на первых этапах формирования коры "красной планеты" там присутствовала горячая жидкая вода, которая необходима для эволюции и поддержания жизни. Коллеги считают, что подобные гидротермальные системы были ключевым ингредиентом для появления жизни на Земле", - уточнил исследователь.

Он напомнил, что фрагменты метеорита "Черная красавица", которые помогли сделать открытие, были найдены в марокканской части пустыни Сахара в 2011 году. Затем "Черная красавица" попала в руки американских коллекционеров "небесных камней". Они передали находку в руки планетологов, присвоивших ей имя NWA 7034.

Этот метеорит представляет собой фрагменты первичной марсианской коры, которые были выброшены с поверхности планеты около 5-10 млн лет назад. Самый интересный момент изучения небесного тела связан с обнаружением внутри него нескольких необычных деформированных зерен цирконов, кристаллов тугоплавких горных пород. Они возникли при их "всплытии" к поверхности планеты.

Цирконы содержат включения из железа, алюминия, натрия и некоторых других элементов, обычно не встречающихся в подобных тугоплавких минеральных зернах. Более детальное исследование их структуры и расположения позволило понять, что включения возникли в результате контакта цирконов с очень горячей водой. Ее температура, согласно расчетам, составляла порядка 500-800 градусов Цельсия.

"Можно говорить о существовании на древнем Марсе гидротермальных источников, аналоги которых предположительно являлись главной "фабрикой" простейших органических молекул на древней Земле", - еще раз подчеркнули исследователи.

Таким образом, в далеком прошлом на четвертой планете Солнечной системы существовали подходящие условия для зарождения жизни.

Кстати, метеорит "Черная красавица" со следами древних геотермальных источников получил свое название за темный глянцевый оттенок. Ранее специалистам удалось проследить его траекторию и точно определить место, с которого будущий метеорит "стартовал". Это оказался ударный кратер. Команда первооткрывателей назвала его кратером Каррата. Такое имя он получил в честь региона в Австралии, где часто находят одни из самых древних камней на Земле. Проведенное исследование дало возможность сравнить старейшие образцы горных пород Марса и Земли.