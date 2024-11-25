Правнучку Хрущева попросили наказать за призывы к развалу России

Активисты из движения «Зов народа» попросили правоохранителей наказать правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину Хрущеву за призывы к развалу России, кроме того, они потребовали проверить ее на шпионаж и ограничить ей выступления с лекциями. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, члены движения были возмущены планируемым выступлением Нины Хрущевой в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Родственница советского вождя не раз высказывалась против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, она допустила, что РФ перестанет существовать в нынешних пределах.

Общественники настаивают на том, что Хрущеву нужно признать иноагентом и отменить ее анонсированную лекцию. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России.

Нина Хрущева последние 33 года проживает в США.

Ранее сообщалось, что в Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР.