«Черное золото»: женщина случайно нашла в лесу гриб-деликатес

В графстве Восточный Суссекс, Великобритания, женщина обнаружила в лесу черный трюфель, который также называют «черным золотом». Об этом сообщает Jam Press.

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Счастливица Эмили Пэдгам рассказала, что гуляла в лесу с подругой, когда заметила под сосной необычный гриб. Женщина выкопала его с помощью старой вилки, которую взяла с кухни, и поняла, что случайно наткнулась на деликатес.

«Честно говоря, я думаю, что это была слепая удача», — призналась Пэдгам.

Запах находки женщина описала как землистый. По словам Пэдгам, под черным покрытием гриба скрывалась мякоть, напоминающая по виду мрамор. Вес найденного трюфеля оказался 70 граммов. Его можно продать за 91 фунт стерлингов (11,5 тысячи рублей).

Трюфели растут под землей. Обычно их ищут со специально обученными собаками и свиньями. Различают белые трюфели, они имеют сильный запах и слабый вкус, и черные — с ярким ароматом и вкусом. Это самые дорогие грибы в мире, они добавляются в различные блюда как деликатес.

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