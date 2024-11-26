Мужчина подрался с крокодилом и спас себе жизнь

Житель Австралии подрался с напавшим на него крокодилом. Об этом пишет ABC News.

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Мужчина из аборигенной общины Ардиалун, которая находится на полуострове Дампир, округ Кимберли, отправился на морскую рыбалку в воскресенье, 16 ноября. Он находился в воде недалеко от побережья одного из мелких островов возле Дампира, когда заметил приближающегося к нему крупного крокодила. Особь была не меньше трех метров в длину. Когда хищник напал на него, мужчина ударил его по морде. Крокодил на мгновение потерял ориентацию, что позволило мужчине спастись.

Пострадавший отказался общаться со СМИ, но подтвердил подробности нападения местным рейнджерам из племени барди-джави. Представитель службы здравоохранения штата Западная Австралия сообщил, что мужчина прошел лечение в больнице Брума и был выписан в воскресенье, 17 ноября. Австралиец спас себе жизнь благодаря храбрости.

Ранее сообщалось, что в Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Рептилия напала на женщину, когда та набирала воду в озере.