Генетическое исследование раскрыло происхождение армян

Первое геномное исследование жителей Армянского нагорья опровергает устоявшиеся исторические теории о связи армян с балканскими народами и ассирийскими предками.

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Впервые исследователи создали генетическую карту Армянского нагорья. Недавно проведенное геномное исследование опровергает давнее убеждение о наличии генетической связи между армянами и населением Балкан. Ученые сравнили вновь полученные данные современных армянских геномов и опубликованные генетические сведения о древних жителях армянского нагорья с современными и древними геномами жителей Балкан.

Долгое время армяне считались потомками фригийских иммигрантов с Балкан. Эта теория возникла в основном из рассказов греческого историка Геродота, который заметил, что служившие в персидской армии армяне были вооружены по фригийскому образцу. Лингвисты также поддержали эту теорию, предположив, что армянский язык разделяет связи с фрако-фригийской подгруппой индоевропейских языков. Но исследование ставит под сомнение это давнее убеждение, не обнаружив существенной генетической связи между армянами и населением Балканского региона. Научная статья вышла в American Journal of Human Genetics. Об исследовании сообщает Тринити-Колледж (Ирландия).

Новое исследование также опровергло утверждения о происхождении армянского населения региона Сасун, населявшего южную часть Армянского нагорья (современная юго-восточная Турция), от ассирийцев. Кроме того, установлено, что около 10 000 лет назад армянское население Сасуна значительно уменьшилось, популяция прошла через «бутылочное горлышко».

«Мы обнаружили генетическое влияние неолитических земледельцев Леванта после раннего бронзового века. Это соответствует предыдущим находкам в соседних регионах и позволяет сделать вывод о крупномасштабном движении населения после раннего бронзового века на Ближнем Востоке», — отметил профессор Андреа Маница из Кембриджского университета, один из авторов исследования.

Ученые также выяснили, что армяне из разных частей Армянского нагорья очень генетически однородны. Некоторое исключение составляют сосунцы, что, вероятно, объясняется «бутылочным горлышком».