«Сказки не для печати»: почему на Руси смеялись над сокровенным

Непристойные анекдоты, байки и шутки пользовались на Руси популярностью всегда. Даже в эпоху, когда почти всеми аспектами жизни управляла церковь, люди рассказывали друг другу скабрезные истории, затрагивающие сокровенные темы и распевали частушки, вгоняющие барышень в краску. Давайте разберемся, как же появилась у нас мода на «контент для взрослых» в устном народном творчестве.

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Первым обратил внимание на пласт народного творчества с отметкой «18+» известный русский ученый-фольклорист Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871). Исключительный знаток фольклора и страстный собиратель народных сказок начал издавать свои сборники в 1855 год и они регулярно выходили целых 8 лет.

© А. Н. Афанасьев

В книги Афанасьева входили вполне приличные детские сказки, которые мы все хорошо помним с детства. Их герои учат нас доброте, храбрости, честности, заботе о родных и самопожертвованию. Но далеко не все знают, что, путешествуя по самым отдаленным губерниям Российской империи, Александр Николаевич собирал и сказки несколько иного рода, предназначенные для взрослой аудитории, или как говорят сегодня «18+».

В середине 19 столетия собирание такого фольклора было делом неблагодарным. Афанасьев отлично понимал, что издатели не захотят выпускать такую книгу, а если она и выйдет, то станет причиной грандиозного скандала. В сказках, которые в народе называли «заветными», преобладали эротические сюжеты.

Их героями были как персонажи, известные нам из обычных сказок, так и вполне реальные герои. Доставалось в этих историях похотливым священникам, неверным женам, сплетникам и распутникам обоего пола. Материал был отборный и его собралось немало, поэтому Афанасьев не мог не поделиться им с миром.

Впервые книга фольклориста под названием «Народные русские сказки не для печати» вышла в демократичной Женеве, где автору было нечего опасаться преследования властей и клерикалов. Первый тираж сказок разлетелся мгновенно и Афанасьев тут же приступил к работе над новым изданием, которое он назвал «Русские заветные сказки». К сожалению, автор так и не увидел своего детища, так как сборник был издан уже после его смерти, в 1872 году, в той же Женеве.

Имя составителя на сборниках «взрослых» сказок не стояло. По желанию Александра Николаевича на обложке «Русских заветных сказок» было указано — «Валаам. Типарским художеством монашествующей братии. Год мракобесия». Так уже покойный ученый сумел потроллить священнослужителей, выдав истории, героями которых часто были непорядочные попы и лицемерные монахи, за сочинения самих иноков, причем из самой почитаемой на Руси обители — Валаамского монастыря.

В предисловии ко второму изданию своей книги автор, как бы оправдывая не вполне приличное содержание книги, написал следующие слова:

«Эротическое содержание заветных русских сказок, не говоря ничего за или против нравственности русского народа, указывает просто только на ту сторону жизни, которая больше всего дает разгула юмору, сатире и иронии».

Что такое «заветные сказки»?

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля сказано, что русское слово «заветный» толкуется как «завещанный; переданный или хранимый по завету, заповедный, зарочный [т. е. секретный], обетный; задушевный, тайный; свято хранимый». Сам русский филолог называл непристойные частушки, поговорки или истории «заветными», подразумевая их секретность, малую доступность для общества.

Профессор филологии Борис Андреевич Успенский, исследователь творчества А. Н. Афанасьева, написал научную работу «„Заветные сказки“ А. Н. Афанасьева», которая увидела свет в 1994 году. Успенский открыто говорит о том, что большую часть сборников фольклориста составляют сказки откровенно непристойного, сексуального содержания. Автор пишет об этом пласте народного творчества так:

«Сказки такого рода были очень распространены в русском быту; они до сих пор распространены в крестьянской среде, хотя обычно рассказываются лишь в определенной аудитории и, видимо, в особых ситуациях».

Но не все сказки из книги Афанасьева посвящены интимной жизни. В них было немало и других запретных сюжетов, например, касающихся подлости, жадности и жестокости представителей духовенства и дворянского сословия. В целом темы, которые поднимались в народных сказках для взрослых касались простых и понятных всем вещей: лжи и жадности, продолжения рода, потери девственности, сексуальной страсти, супружеской неверности и плодовитости.

Смысл «заветных сказок»

Сам А. Н. Афанасьев и многие его последователи стремились защитить простой народ от ханжеских обвинений в пошлости и цинизме, которые исходили от церкви и близких к властям критиков. Обвинения в сексуальной распущенности простого народа фольклористы парировали эти нападки тем, что тот, кто видит в творчестве вульгарность, сам не отличается высокой моральностью.

Филологи и фольклористы уверены, что у истоков «заветных сказок» лежат отголоски язычества и они представляют собой не что иное, как «символический блуд». Именно поэтому воспринимать такие истории буквально, как эротические или даже порнографические байки не стоит.

Святочные, масленичные и купальские гуляния на дохристианской Руси и даже позже всегда были наполнены обрядами и играми с сексуальным подтекстом, которые связывались с культом процветания и плодородия. Маскарадное аморальное поведение, согласно народным поверьям, обеспечивало удачу и достаток на весь последующий год.

Символическая образность русских заветных сказок родственна некоторым погребальным обрядам, которые были приняты на Руси. Во многих регионах на похоронах, в присутствии тела умершего, было принято жестоко и даже неприлично шутить о покойнике. Такое шокирующее для современного человека поведение было связано с тем, что предки верили в то, что «черный юмор» поможет умершему путь в иной мир и защитит его он отрицательных энергий.

Имели «заветные сказки» и воспитательное значение. В языческие праздники, ночью, у костра, взрослые мужчины могли рассказывать эти не совсем пристойные истории юношам, чтобы развеять их смущение и лишить вредных комплексов. Так молодежь могла получить некоторое представление не только о «технической части» сексуального контакта, но и о тонкостях семейных отношений, о таких понятиях, как супружеская верность и измена, похоть, непристойность.

Рассказывали такие истории и девушкам, разумеется, предназначенные специально для них. Часто, чтобы не смущать целомудренных девиц, рассказчики использовали необычные метафоры. Фраза «покушать горошка» в народном языке вполне могла иметь двойной смысл и означать не только еду, но и беременность. Слово «решетить» — в данном контексте означало «продырявливать, лишать невинности», а «дать» — вступить в сексуальный контакт с мужчиной.

Интересно, но многие исследователи неоднократно находили аналогии между русскими сказками для взрослых и подобными произведениями устного творчества других народов. Рассказы и баллады о сокровенном есть как у славянских народов — поляков, украинцев, сербов, чехов и словаков, так и у народов Западной Европы — испанцев, немцев, англичан и французов. Афанасьев писал об этом следующее:

«Другие народы обладают огромным количеством произведений, в которых народный ум, так же мало стесняясь выражениями и картинами, пометил юмором, зацепил сатирой и выставил резко на посмеяние разные стороны жизни».

Известно, что итальянский автор эпохи раннего Ренессанса Джованни Боккаччо также черпал вдохновение в народном творчестве. На фоне некоторых произведений немецкого или итальянского народного творчества, самые удалые русские «заветные сказки» выглядят совсем невинно.