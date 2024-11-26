В конце XIX века идея кругосветного путешествия казалась невероятным вызовом. Одним из самых ярких описаний таких приключений остается роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

Главные герои, британский джентльмен Филеас Фогг и его находчивый слуга Жан Паспарту, отправились в это путешествие, используя поезда, пароходы, слонов и даже импровизированные средства передвижения. Их маршрут пролегал через Лондон, Суэц, Бомбей, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Как британец 13 лет находился в кругосветном путешествии

Сегодня путешествие вокруг света не требует таких жертв. Современные технологии сделали мир значительно компактнее. Самолеты позволяют облететь земной шар всего за 48 часов, если выбрать оптимальный маршрут с минимальным количеством остановок. Например, один из популярных кругосветных маршрутов включает Лондон, Дубай, Сингапур, Сидней, Лос-Анджелес и возвращение в Лондон.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.