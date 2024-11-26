Почему русские не использовали клетчатые узоры

В русских орнаментах практически не встречаются узоры в виде обычной клетки. Так, одежда из клетчатой ткани и вовсе стала популярной в России только в XX веке. Чем же можно объяснить такую избирательность?

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Ромб – это по-нашему

В русских узорах часто можно встретить ромб, который наши предки называли «Орепей» (или «Арепей»). Этот символ олицетворял счастье, спокойствие, гармонию, так как был связан с солнцем, земледелием, плодородием. Поэтому ромбовидным рисункам и стали отдавать предпочтение на Руси, тогда как Европа «сходила с ума» от клетки.

Право на клетку

Принт в виде клетки изобрели вовсе не в Шотландии, как ошибочно принято считать. Не так давно в Египте была найдена древняя мумия, завëрнутая в клетчатый саван. В клетчатом кимоно щеголяли также в Японии, а в Древнем Риме знать носила клетчатые тоги.

Непопулярность клетки можно связать и с православным крестом. Восьмиконечная фигура, утверждённая на Руси в качестве символа христианства, очень уж напоминала клетку, а изображать её «всуе», то есть на одежде, категорически не поощрялось церковью.

Позднее кресты стали соотносить со смертью, ведь их ставили на могилах, вырезали на надгробиях.

Модный приговор

Есть и ещё одно объяснение. Клетка могла у русских ассоциироваться с неволей, а наш менталитет ограничений не терпит.

Модной клетка в России стала только в XX веке – тогда, когда россияне начали интересоваться всем западным. Пледы, одежда, полотенца, скатерти с характерным «иностранным» узором сегодня можно встретить практически повсеместно.