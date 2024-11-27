«Золотари»: почему русские так прозвали ассенизаторов

«В темноте тащится ночной благоуханный обоз... Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь» - так звали в Москве ассенизаторов». Это цитата из книги Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». Почему же раньше представителей этой не самой «чистой» профессии называли «золотарями»?

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«Позолотчик» или «парашник»

В былые времена по улицам городов действительно курсировали специальные люди – «золотари», которые занимались чисткой выгребных ям. Они ездили на обозах, запряженных лошадьми. На телегах были установлены бочки, которые с помощью большого ковша и заполнялись содержимым туалетов так называемого прямого падения. Все нечистоты «золотари» обычно вывозили за пределы города.

В связи с тем, что работу ассенизаторов прошлого никак нельзя было назвать благородной, еще более удивительным кажется тот факт, что в народе их окрестили именно «золотарями». Ведь даже известный исследователь русского языка Владимир Даль на первое место в своем толковом словаре поставил другое значение этого слова. Согласно Далю, золотарь – это позолотчик по дереву. И лишь после этого определения лингвист указывает на то, что золотарь также употребляется в значении «отходник» или «парашник».

Сарказм и уважение

Однако именно по причине разнополярности 2-х упомянутых выше специальностей, как утверждают некоторые языковеды, ассенизаторов и стали называть «золотарями». Это был некий сарказм, шутка, пущенная в народе и там же прижившаяся на долгое время. Другие лингвисты считают «золотарь» эвфемизмом, то есть цензурным, приличным словом, заменяющим собой другое, непристойное.

Есть мнение, что «золотарями» ассенизаторов прозвали вовсе не из-за желания посмеяться над ними. Напротив, люди окрестили их так из уважения к этой профессии. А уважения «золотари» требовали. Ведь ассенизаторы могли легко отомстить за непочтительное к себе отношение, вылив содержимое бочки прямо на двор зарвавшегося клиента.

Кроме того, чистильщики выгребных ям неплохо зарабатывали. «Мы в день целковый получаем, а тебе и вся цена грош» - именно такую речь «золотаря» привел в своей книге «Недоконченные беседы» Салтыков-Щедрин.

Ночное золото

Существует и еще одна версия того, как ассенизаторы стали «золотарями». Дело в том, что раньше люди избегали называть испражнения точными терминами. Обычно экскременты обозначали фразеологизмом «ночное золото». Почему именно «золото»? Потому, что продукты жизнедеятельности человека использовали в качестве удобрения. А в те времена урожай являлся одним из главнейших факторов благополучия и достатка.

Недаром тот же Даль, кроме прочего, указывал в своем словаре, что слово «золото» употреблялось в значениях «навоз», «удобрение», «человеческий помет». Мало того, процесс удобрения земли когда-то называли не иначе как «золочением».