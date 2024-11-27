27 ноября: какой сегодня праздник

День морской пехоты в России отмечается 27 ноября. Праздник был официально учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Этот день посвящен морским пехотинцам – одному из самых элитных и мобильных родов войск Военно-морского флота.

Морская пехота была создана Петром I в 1705 году. Она прошла через множество изменений, участвуя в ключевых военных конфликтах, включая Крымскую войну, Великую Отечественную войну и боевые действия во время холодной войны. Сегодня морская пехота выполняет широкий спектр задач: десантные операции, оборона военно-морских баз, участие в антитеррористических миссиях.

День морской пехоты отмечается торжественными мероприятиями: возложением цветов к памятникам героям, военными парадами и спортивными событиями. Этот день является важным напоминанием о героизме и стойкости морских пехотинцев, защищающих интересы своей страны как на суше, так и на море.

В этот день проводятся парады, военные учения, а также встречи с ветеранами. Проходят праздничные мероприятия с участием боевых подразделений, которые демонстрируют свои навыки и технику. Наиболее яркими являются торжества в местах дислокации морских частей – в Севастополе, Владивостоке и на других военно-морских базах.

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