Как правильно встретить старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января наступает старый Новый год. Как провести это волшебное время, «Вечерняя Москва» узнала у культуролога, старшего научного сотрудника факультета журналистики МГУ Марины Князевой.

— Одно из центральных понятий нашей культуры — это щедрость, потребность делиться, дарить. И праздники дают для этого великолепную возможность.

Особенно созвучен нам щедрец, щедрый (Васильев) вечер, который отмечался 13 января. В щедрый вечер, как и в Рождественский сочельник, молодежь ходила по домам, пела колядки, они также назывались «щедровками», с пожеланиями.

Поздравления, как и колядки, вознаграждались угощением. Мало кто знает, что в первые советские годы мы чуть не лишились праздника. До 1935 года в СССР были запрещены новогодние елки. Конечно, в семьях старались порадовать детей зеленой гостьей, но делали это на свой страх и риск.

Считалось, что новогодний ритуал — пережиток буржуазного сознания, ведь наряженная елка в первую очередь соответствовала образу рождественского дерева. Инициатором возобновления традиции стал Павел Постышев, который сказал Сталину: а не вернуть ли детям елку? И зимний праздник вернули, но отмечали только Новый год, уже без Рождества.

Пожелаем удачи

Забавное развлечение — «щедровки», пожелания, написанные на свитках бумаги. Посреди стола ставится широкая нарядная ваза, и каждый гость может взять из нее бумажку с приятными напутствиями. Если вы уже убрали елку, эта ваза может стать центральным украшением торжества.

Как притянуть удачу и деньги в старый Новый год

Продолжаем делать подарки

Вечером 13 января и 14 января принято угощать знакомых, соседей, а также делать подарки. Можно дарить и вещи, и денежные купюры в конвертах, но только не тем, кто пришел к вам «щедровать» — петь колядки и желать счастья, — этим гостям полагаются съедобные подношения.

Что на ужин?

Святой Василий Великий, которого христианский мир поминает 14 января, был покровителем свиноводства. Поэтому на праздничном столе приветствуются блюда из свинины. Ее либо запекают целым куском, либо готовят из нее наше русское народное «мясо по-французски» под луком и сыром.

Вещая каша

Щедрец — один из череды вечеров святочного периода — русских народных каникул. Поэтому гадания в ночь на 14 января считаются очень точными. В 2 часа ночи печем волшебную кашу: заливаем крупу, например гречку или рис, водой и ставим в духовку. Когда блюдо готово, его внимательно изучаем: если каша рассыпчатая и аккуратная, то год будет удачный и прибыльный, если кушанье пригорело или вытекло из кастрюльки — имеет смысл накопить немного денег на непредвиденные хлопоты.

Помним про домового

Невидимый хранитель дома — не дурак выпить и закусить. Поэтому после застолья оставьте на столе бокал полусладкого вина и угощение, например кутью. Таким способом можно заручиться поддержкой и защитой домового на весь предстоящий год.

Суженый, найдись!

Если вам давно пора замуж, а вы так и не встретили большую любовь, сейчас самое время ее «притянуть». Вечером 13 января выйдите на улицу и бросьте против ветра горсть зерен мака, приговаривая: «Мак засеваю, женихов зазываю». Приговаривать можно шепотом, чтобы не привлекать внимание прохожих. Хотя вдруг среди них окажется именно тот, чьего появления вы давно ждете? Чудеса случаются и под старый Новый год

И здоровья побольше!

Утром 14 января желательно встать пораньше, еще до восхода солнца, и принять душ или ванну с пеной. Она принесет богатырское здоровье и защитит от болячек на весь предстоящий год.

Угощение с «сюрпризом»

На праздничный стол можно приготовить пельмени, вареники или печенье «с сюрпризом» — фасолиной или горошиной внутри. Если попадется фасоль, будет прибавление в семействе, горох — финансовая прибыль.

Наколдуй богатство

Как и на Рождество, на старый Новый год принято «посевать»: если вы пришли в гости, прихватите горстку риса и рассыпьте ее в прихожей. Хозяева должны собрать зернышки и хранить в укромном месте до следующего года. Ведь эта крупа теперь «заряжена» на благополучие и достаток в доме, где ее рассыпали.

Уборка заранее

Уборку дома важно закончить до захода солнца 13 января. Есть поверье, что вы «пропылесосите» и смоете шваброй всю удачу. Также до утра 15 января не следует выбрасывать мусор

Десерт из гречки

Чтобы следующий год принес вам материальное благополучие и даже богатство, необходимо сварить щедрую кутью — густую рисовую кашу с добавлением сухофруктов, меда и орехов. Кутью также можно сделать из гречки. Особенно вкусно получается, если в готовую кашу добавить размоченные курагу, чернослив, измельченные грецкие орехи, приправить медом и маком.

Забудь о деньгах

Дурная примета под старый Новый год вспоминать о материальных проблемах. Нежелательно занимать и давать деньги в долг — только дарить! Также неполезно пересчитывать денежки в кошельке: эти действия сулят в будущем финансовые неприятности. А для привлечения удачи в новом году можно положить в карман или в сумочку купюру любого достоинства — и забыть о ней на время праздника.

Напеки себе успех

Для того чтобы удача в новом году стабильно вела вас к большому успеху, полезно испечь в духовке каких-нибудь мучных изделий — пирогов, ватрушек, печенья или хотя бы пиццу на готовом тесте из магазина. Хотя надежнее привлечь счастье получится, замесив тесто своими руками.

Спутник Рождества

Наступление нового года до революции отмечали скромно. Только «господа» 1 января разъезжали с визитами по знакомым. Для народа главными праздниками оставались Рождество и Крещение. Отчасти из-за того, что российские правители часто меняли дату наступления нового года. В древности год было принято начинать весной, в 1492 году при Иване III — 1 сентября, а при Петре I в 1700 году — уже 1 января.