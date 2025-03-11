Любовь по-пингвиньи: почему птицы «разводятся»

Оказывается, пингвины меняют партнера, если их брачный союз не принес потомство, что разрушает миф о моногамности этих птиц.

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Исследование, проведенное Университетом Монаша (Австралия) на острове Филиппа, показало, почему пингвины расстаются и ищут новых партнеров. Открытие, результаты которого опубликованы в журнале Ecology and Evolution, стало результатом более десяти лет наблюдений и анализа данных о брачных практиках пингвинов.На острове Филиппа, где находится крупнейшая в мире колония малых пингвинов (37 000 особей), расставания происходят чаще, если сезоны размножения с конкретным партнером были неудачными.

Малые, или голубые пингвины, несмотря на стереотип о моногамии этих птиц, меняют супругов, если считают, что предыдущий брачный союз был недостаточно успешным с точки зрения размножения. Например, если пара не смогла вырастить достаточное количество потомства за сезон, пингвины могут «развестись» и найти нового партнера в надежде на лучшее потомство в следующем сезоне.

Профессор Ричард Рейна, исследователь из Университета Монаша, отметил, что не все пингвины остаются с партнерами на всю жизнь. За 13 сезонов ученые зафиксировали около 250 разводов среди 1000 пар пингвинов, и результаты показали, что в более стабильных условиях, с меньшим количеством разводов, смена отношений у пингвинов проходит успешнее.

Это исследование важно не только для понимания репродуктивной динамики пингвинов, но и для разработки стратегий защиты морских птиц. Оно подчеркивает значимость взаимоотношений среди пингвинов.