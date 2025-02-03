Раскрыт секрет неуязвимости летучих мышей к опасным вирусам

Вместе с умением летать предок летучих мышей обрел иммунитет к вирусам.

Почему летучие мыши получили иммунитет к опасным вирусам
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Умение летучих мышей парить в небе могла дать им еще одну «суперспособность» — неуязвимость к большинству вирусов. Таковы выводы международной команды ученых, опубликованные в журнале Nature.

Летучие мыши — единственные летающие млекопитающие — могут быть естественными резервуарами для орды смертельных вирусов, включая бешенство, Эболу, Марбург и возбудителей атипичных пневмоний. При этом сами они редко заболевают и никогда не сталкиваются с пагубными иммунными реакциями вроде цитокинового шторма у людей с тяжелой формой COVID-19.

Исследователи секвенировали геномы десяти летучих мышей, включая четырех подковоносов и трех подковогубых, которые могут быть резервуарами для коронавируса, и проанализировали их вместе с десятью ранее секвенированными геномами рукокрылых из других частей генеалогического древа.

По сравнению с 95 другими видами млекопитающих, у летучих мышей больше иммунных генов с изменениями, указывающими на естественный отбор. Некоторые из них отличаются у разных видов, но в основном иммунные адаптации общие для всех летучих мышей, из чего можно сделать вывод, что возникли они у их общего предка — и примерно тогда, когда тот научился летать.

Почему умение летать и вирусный иммунитет развивались одновременно — неясно. Иммунолог Аарон Ирвинг объясняет это экстремальными метаболическими потребностями — во время длительных полетов частота сердечных сокращений летучих мышей достигает 1000 ударов в минуту, что приводит к образованию токсичных соединений, способствующих воспалению.

«Они плюются всякой дрянью», говорит Ирвинг.

Возможно, иммунная адаптация, позволяющая справляться с такой «дрянью», заодно наделила летучих мышей способностью переносить вирусные инфекции.

«Я думаю, это имеет смысл», допускает молекулярный вирусолог Микаэла Гак из клиники Кливленд во Флориде.

Но это все еще гипотеза, которую нужно проверять, а как именно — неясно, признает она. Здесь могут помочь десять новых высококачественных геномов летучих мышей.

Исследователи теперь изучают каждую из адаптаций более подробно. Уже выявлен ген ISG15, ответственный за иммунитет к коронавирусам, включая SARS-CoV-2. При помощи летучих мышей ученые надеются найти путь к лекарствам, которые смягчат иммунный ответ человека на вирусы и другие источники вредного воспаления.

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