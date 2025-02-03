Почему летучие мыши получили иммунитет к опасным вирусам

Вместе с умением летать предок летучих мышей обрел иммунитет к вирусам.

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Умение летучих мышей парить в небе могла дать им еще одну «суперспособность» — неуязвимость к большинству вирусов. Таковы выводы международной команды ученых, опубликованные в журнале Nature.

Летучие мыши — единственные летающие млекопитающие — могут быть естественными резервуарами для орды смертельных вирусов, включая бешенство, Эболу, Марбург и возбудителей атипичных пневмоний. При этом сами они редко заболевают и никогда не сталкиваются с пагубными иммунными реакциями вроде цитокинового шторма у людей с тяжелой формой COVID-19.

Исследователи секвенировали геномы десяти летучих мышей, включая четырех подковоносов и трех подковогубых, которые могут быть резервуарами для коронавируса, и проанализировали их вместе с десятью ранее секвенированными геномами рукокрылых из других частей генеалогического древа.

По сравнению с 95 другими видами млекопитающих, у летучих мышей больше иммунных генов с изменениями, указывающими на естественный отбор. Некоторые из них отличаются у разных видов, но в основном иммунные адаптации общие для всех летучих мышей, из чего можно сделать вывод, что возникли они у их общего предка — и примерно тогда, когда тот научился летать.

Почему умение летать и вирусный иммунитет развивались одновременно — неясно. Иммунолог Аарон Ирвинг объясняет это экстремальными метаболическими потребностями — во время длительных полетов частота сердечных сокращений летучих мышей достигает 1000 ударов в минуту, что приводит к образованию токсичных соединений, способствующих воспалению.

« О н и п л ю ю т с я в с я к о й д р я н ь ю » , — г о в о р и т И р в и н г .

Возможно, иммунная адаптация, позволяющая справляться с такой «дрянью», заодно наделила летучих мышей способностью переносить вирусные инфекции.

« Я д у м а ю , э т о и м е е т с м ы с л » , — д о п у с к а е т м о л е к у л я р н ы й в и р у с о л о г М и к а э л а Г а к и з к л и н и к и К л и в л е н д в о Ф л о р и д е .

Но это все еще гипотеза, которую нужно проверять, а как именно — неясно, признает она. Здесь могут помочь десять новых высококачественных геномов летучих мышей.

Исследователи теперь изучают каждую из адаптаций более подробно. Уже выявлен ген ISG15, ответственный за иммунитет к коронавирусам, включая SARS-CoV-2. При помощи летучих мышей ученые надеются найти путь к лекарствам, которые смягчат иммунный ответ человека на вирусы и другие источники вредного воспаления.