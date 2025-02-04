Почему шаманы, предсказатели и оракулы не остались в глубокой древности

В России резко вырос спрос на оккультные услуги. Люди массово скупают эзотерические товары для гаданий и ритуалов. В 2024 году спрос на такую продукцию вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом.

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В среднем россияне тратили на «магические» атрибуты 9,4 тыс. рублей. Покупали разное. Больше всего почему-то пользовались популярностью шаманские бубны: за год спрос на них вырос почти вдвое. Куклами вуду начали интересоваться на 66% больше, чем годом раньше. А еще россияне массово скупали Руны, осиновые колья и прочие атрибуты оккультизма.

Если анализировать ценник, наиболее востребованным эзотерическим атрибутом по итогам прошлого года стал набор Рун. Средняя цена на них выросла на 11% - до 761 руб.

Одновременно вырос спрос на эзотерические книги. Увеличился объем продаж литературы по экстрасенсорике, по обучению искусству гадания на картах таро. При этом средняя стоимость покупки одной «магической» книги составила 656 руб.

Желание узнать будущее заложено в самой сущности человека. И при возможности – на это будущее повлиять. Попытки увидеть будущее с помощью «потустороннего» уходят корнями в глубокую древность.

Упоминания об этом есть в старинных манускриптах Египта, Греции, Древнего Рима. Гадания появились еще до появления письменности. Об этом говорят древние наскальные рисунки, на которых изображены опыты первобытной магии.

В древние времена люди больше интересовались вопросами достаточно простыми: например, видами на урожай, как скоро вернутся мужчины из похода.

Постепенно разного рода предсказатели и оракулы появились при властителях древних государств. Их больше интересовали глобальные вопросы. К примеру, исход войны или собственное долголетие. Но не все маги могли рассчитывать на благополучную, обеспеченную и спокойную жизнь. Правда, сказанная в лицо, сильному мира сего, могла ему не понравиться…

Огромную популярность гадания приобрели в Древней Греции, Риме, Ассирии, Египте и Вавилоне. Так, в Древнем Риме гаданиям был присвоен ранг государственных обрядов, и ни одно важное событие не происходило без участия магов и колдунов.

Однако с приходом христианства отношение к гаданиям изменилось. Магические предсказания были запрещены. Колдуны и гадалки подверглись гонениям: по мнению церкви, они занимались греховным делом.

И все же предсказатели и оракулы перекочевали в новейшую историю. Так, ходят легенды о личном астрологе Гитлера Эрихе Гануссене, который всегда был рядом и «подсказывал» фюреру все самые важные решения.

Так считают некоторые историки. Однако в какой-то момент Эрих Гануссен, еврей по происхождению, стал неугоден, и его безжалостно убрали.

Ходили легенды и о некоем графе Сергее Вронском. Предсказатель утверждал, что его способности не менее сильны, чем дар прорицателя Вольфа Мессинга, и называл себя личным астрологом Гитлера. Также Вронский уверял, что именно его «подрывная работа в Третьем рейхе» помогла СССР победить в войне. Что из этого ложь, а что правда, сказать сложно.

У нас в стране массовый всплеск интереса к предсказаниям и даже массовому гипнозу внезапно возник на излёте 80-х годов, в годы «перестройки». 27 июля 1989 года психотерапевт из Киева Анатолий Кашпировский провел первую встречу со зрителями в концертной студии Останкино. В принципе, не доверять опытному медику у телевизионных начальников того времени повода не было.

Кашпировский еще в начале 60-х получил диплом Винницкого медицинского института, четверть века отработал в психиатрической больнице. Так или иначе, осенью 1989 года в эфир Первой программы ЦТ вышла целая серия под названием «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Он был харизматичен, строг и «давал установки», правда, не поясняя, на что.

Вслед за ним на экране появился Аллан Чумак, который тоже проводил некие сеансы. Тот вообще был журналистом, правда, ушел из СМИ. Попавшие в телевизор целители стали настоящими звездами.

Почему люди верят такого рода «пророкам» и магам? В какие времена они появляются и что это дает людям? Чем вызван интерес к магии и оккультизму сейчас? С таким вопросом мы обратились к кандидату социологических наук, психологу-практику Анетте Орловой.

- Сейчас многие люди живут в состоянии неопределенности, не знают, как реагировать на внешние вызовы. Вместо того, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки, люди идут искать помощи к тем, кто с их точки зрения обладает какими-то сверхъестественными способностями.

Часто, попав в неопределенную или сложную ситуацию, человек просто не хочет находиться в реальности, а оккультизм – это своего рода уход от действительности. А еще это иллюзия: человеку как будто дают возможность управлять своей жизнью и жизнью других. Это также своего рода способ спрятаться от тотальной тревоги.

«СП»: В какие годы в обществе был всплеск интереса к оккультизму и почему?

- Люди обращаются к магам и оккультистам, гадалкам и шаманам, как правило, в военные и предвоенные годы, чтобы узнать свою судьбу или судьбу своих близких. Многие хотят понять, что ждет их в будущем. Другие не могут принять правильное решение в экстремальной или сложной ситуации. Прямых логических ответов магия не дает. Напротив, может запутать человека.

«СП»: С чем, по-вашему, связан массовый интерес к сеансам Кашпировского и Аллана Чумака в конце 80-х годов, когда миллионы людей буквально входили в транс и следовали каким-то «установкам»?

- Конец 80-х годов прошлого столетия – это эпоха перемен, когда люди переходили из одной реальности в другую. Это было переломное время, и люди поддавались любым советам, заклинаниям, верили «проводникам» в будущее.

Впоследствии в соцсетях появилось огромное количество «гуру», которые действовали примерно так же. Люди же при этом руководствуются простой и наивной верой в то, что с помощью магии они смогут подчинить себе Вселенную или других людей. Или – какого-то конкретного человека. Вообще, вера в это, по опыту, возникает у людей с высоким уровнем инфантильности и низкой самооценкой, - считает Анетта Орлова.

Но вместе с тем сеансы Анатолия Кашпировского вводили многих людей в транс: кто-то засыпал, кто-то начинал совершать странные движения. Есть ли у тех, кто причисляет себя к числу оккультистов, магов, гипнотизеров, реальные способности? С таким вопросом мы обратились кандидату психологических наук Софье Сулим.

- Безусловно, Кашпировский обладал некоторыми навыками гипноза, мощной энергетикой и харизмой. Но, с другой стороны, его феномен просто оказался востребован в то непростое переломное время.

Многие находились в состоянии неопределенности, и вдруг нашелся человек, который решил взять на себя ответственность за решение чужих проблем. Духовность в то время была вытеснена, и люди искали ответы на вопросы за пределами материального мира.

«СП»: Почему массово обращаются к магии сейчас?

- Во-первых, с приходом интернета, хлынул целый поток сомнительных знаний и информации. Все духовные течения, которые были и на Западе, и на Востоке, оказались доступны. Люди, в надежде найти ответы на вопросы о своем неопределенном будущем, начали обращаться к магии. Просто те, у кого не развито критическое мышление или воля, пытаются таким образом найти решение своих проблем. Это своего рода инфантильность: ведь дети верят в сказки и нечто «всесильное». Примерно то же происходит со взрослыми, которые не могут или не хотят определить свою судьбу самостоятельно, - резюмировала психолог.

Но если знать заранее, как сложится ваша судьба, не потеряется ли сам интерес к жизни? Как в фильме, сюжет которого знаком заранее. Какой смысл жить, если будущее известно и нет никакой интриги? Не поселятся ли тогда в человеческой душе вместо жажды перемен, ожиданий и любопытства - тоска, скука и постоянное ожидание того, что ему пообещали?..

А еще, в связи с интересом к магии, мне вспомнился мой поход на сеанс Кашпировского. Записывали их в «Останкино», где я тогда работала. Решила пойти из любопытства. Села я во втором ряду и стала на него смотреть. Смотрю и понимаю, что он манипулятор с хорошо поставленным голосом, даром что в психиатрической больнице четверть века отработал.

Смотрю и вдруг слышу: «Девушка во втором ряду, покиньте зал, вы мешаете мне работать!». Это он мне в смысле. «А вы работаете? Серьезно что ли?», - спросила я у него. И ушла с полным ощущением, что моей энергии и силы воли на пятерых таких, как этот чародей хватит.