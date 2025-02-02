Почему православные батюшки носят бороду, а католические — нет

В первые века христианства весьма небольшое значение придавалось наличию или отсутствию растительности на лице у священнослужителя. Считается, что традиция носить бороду связана с иконографией Христа.

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Существует версия, что Спаситель рос среди назореев — религиозной иудейской общины, членов которой отличал обычай не стричься и не брить бороды. К тому же, подобный запрет содержится во многих книгах Ветхого завета. Желание подражать Христу побудило первых христиан перенести традиции назореев в монашеские общины христианского Востока, которые затем и укрепились там, став одним из атрибутов благочестивого человека. Указание на необходимость для христиан отращивать бороду содержится в апостольских постановлениях и в положениях VI Вселенского собора.

Вместе с христианством Русь переняла из Византии древний монашеский устав и обычай отпускать волосы и бороду не только для священнослужителей, но и для мирян. Впоследствии в России обычай этот был закреплён положениями Стоглавого собора (1551 год), которые приравнивали бритьё бороды к ереси, почитая это большим грехом, и делом, недостойным мужского звания, а сбривших бороду - недостойными даже отпевания и отпавшими от Церкви.

Сейчас среди православных России и мира ношение бороды – дело личного выбора и вкуса, священники же православных церквей, как правило, бороды носят, но это не более чем дань традиции в знак подражания Христу.

В католической церкви канонически не было установлено строгих правил, запрещающих или повелевающих носить бороду. Многие папы римские вплоть до XVIII века бороду отпускали, хотя среди священнослужителей католической церкви в основном всегда преобладала традиция бриться. Последние папы, кстати, строго были безбородыми.

Во многом это было обусловлено культурным наследием Римской империи, где борода считалась атрибутом варвара, а позже – тёмного язычника. Сами же римляне, а затем и представители западного христианства, которые, в отличие от христиан Востока, были менее склонны к аскетическому пренебрежению собственным телом, по большей части бороды брили.