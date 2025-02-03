Товарищ Инесса: как любовнице Ленина нашлось место у Кремлевской стены

В октябре 1920 г. Инессу Арманд похоронили в Кремлевском некрополе – и на то было несколько причин.

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Нарушенный протокол

У стен Кремля хоронили только видных деятелей Страны советов и участников Октябрьской революции, но в 20-30-е на главной площади Москвы нашлось место и для иностранных коммунистов-революционеров. Так, в одной могиле с Арманд в том же году был захоронен видный деятель американского рабочего движения и один из организаторов Компартии Америки, Джон Рид. Он, как и Арманд, участвовал в Октябрьской революции, был лично знаком с Лениным, неоднократно с ним встречался, при этом Вождь мирового пролетариата высоко ценил и бестселлер Рида «Десять дней, которые потрясли мир», и революционную биографию.

Так что погребение Инессы Арманд и Джона Рида у стен Кремля являлось нарушением установленного большевиками протокола. Хотя факт любовных отношений между Арманд и Лениным до сих пор вызывает споры, невозможно отрицать, что Арманд была активной участницей революционных действий в России. Она отметилась в ноябрьских боях на московских улицах в 17-м, неоднократно подвергалась арестам, занималась подпольной деятельностью и агитацией среди рабочих Франции, в последние годы жизни возглавляла женский отдел ЦК РКП.

Отеческая забота

Сегодня зарубежные библиографы Ленина рисуют его как коммунистического фанатика, который готов был жертвовать людьми ради достижения цели. Понятно, что образ Ильича не может сводиться к столь однозначной формулировке, потому как ничто человеческое Ленину было не чуждо. Очевидно, что Арманд была для него больше чем просто хорошая переводчица и верный соратник, готовый выполнять любые поручения.

По мнению британского библиографа Майкла Пирсона, тщательно изучавшего переписку Ленина и Арманд, их связывали не просто дружеские отношения. Инесса Федоровна была единственной представительницей слабого пола (кроме Крупской), к которой Вождь обращался на «ты». Однако в записках, где Ленин справляется о здоровье и беспокоится о быте Арманд, читается, скорее, отеческая забота о «дорогом друге»: «Есть ли дрова? Есть ли пища? Кто готовит? Компрессы кто ставит? Напишите откровенно, чего не хватает? Выздоравливайте!» — такие строчки Ленина к болеющей Арманд приводит в биографии Вождя писатель и журналист Борис Сопельняк. Столь близкие отношения (и здесь неважно – дружеские или интимные) также объясняют, почему для Арманд нашлось место у Кремлевской стены.

Чувство вины

И все же главной причиной, заставившей Ленина лично распорядиться о погребении Инессы Арманд на Красной площади, библиографы считают чувство вины. По мнению американского историка Р. Элвуда, Ленин чувствовал не просто ответственность, но угрызения совести из-за того, что невольно поспособствовал смерти Арманд.

Когда в 1920 году туберкулез Арманд в очередной раз обострился, она хотела вернуться в Париж к лечившему ее ранее доктору, но Ленин уговорил (или приказал?) ей отправиться на лечение в кисловодский санаторий. Он опасался, что в Париже Арманд арестуют. Так уже было в 1918 году – Арманд по поручению Ленина во главе миссии Красного креста поехала во Францию, где ее арестовали. И только угрозы Ильича «расстрелять» всю французскую миссию Красного креста в Москве заставили французов освободить Арманд. Решение Ленина отправить ее на лечение в Кисловодск стало для Инессы Федоровны роковым. В поездке она заразилась холерой и 24 сентября скончалась в Нальчике.

Последние почести товарищу Инессе

По словам многих современников Ленина, он тяжело воспринял известие о «невосполнимой утрате» и погребение тела Арманд на Красной площади – меньшее из того, что Ильич мог сделать для успокоения собственной совести. Секретарь III Интернационала Анжелика Балабанова писала, что в день похорон фигура Ильича выражала «такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему», а закрытые надвинутой кепкой глаза «исчезли в болезненно сдерживаемых слезах». Шедшая рядом с Ильичом соратница Арманд, А. Коллонтай отметила позже в дневнике, что «Ленина невозможно было узнать». Он шел с закрытыми глазами и «казалось, вот-вот упадет». Позднее Коллонтай писала, что «смерть Арманд приблизила кончину Ленина, который болезненно переживал уход «любимой женщины».

В последний путь Арманд провожали со всеми почестями. Гроб несли на руках, в прессе напечатали многочисленные некрологи и статьи с перечислением ее заслуг, у Дома Союзов, откуда выносили тело, играл оркестр Большого театра. Среди возложенных на могилу венков выделялся один – с траурной лентой «Товарищу Инессе от В.И.Ленина». В оставшиеся несколько лет жизни Вождь не забывал о могиле «дорогого друга»: собственноручно просил председателя Моссовета распорядиться о высадке цветов и установке скромного надгробия. Заботу о детях Арманд взяла на себя Крупская, которая при жизни дружила с той, после смерти которой «Володя плакал и смотрел в одну точку».