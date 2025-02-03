Паспорт – это не просто документ, удостоверяющий личность, но и символ государства, его истории и политики. Одним из самых заметных элементов паспорта является его цвет. Хотя каждая страна самостоятельно выбирает оформление документа, существует несколько основных цветовых категорий, которые встречаются чаще всего.

Бордовый и красные оттенки

Этот цвет традиционно используют страны Европейского союза, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. Кроме того, красный цвет часто используют страны с социалистическим прошлым, такие как Китай, Россия и Сербия.

Синий

Синий – один из самых распространенных цветов паспортов в мире. В США его используют с 1976 года, а в Канаде и

Австралии – в качестве дипломатических документов. В Латинской Америке этот цвет символизирует участие в торговом объединении МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай). Также синие паспорта часто встречаются у островных государств Карибского бассейна.

Как появились паспорта

Зеленый

Зеленый цвет чаще всего связан с исламскими традициями, поскольку в Коране он упоминается как символ рая. Поэтому такие паспорта есть у Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана и большинства арабских стран.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.