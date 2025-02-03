Что можно узнать о стране по цвету ее паспорта: видео
Паспорт – это не просто документ, удостоверяющий личность, но и символ государства, его истории и политики. Одним из самых заметных элементов паспорта является его цвет. Хотя каждая страна самостоятельно выбирает оформление документа, существует несколько основных цветовых категорий, которые встречаются чаще всего.
Бордовый и красные оттенки
Этот цвет традиционно используют страны Европейского союза, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. Кроме того, красный цвет часто используют страны с социалистическим прошлым, такие как Китай, Россия и Сербия.
Синий
Синий – один из самых распространенных цветов паспортов в мире. В США его используют с 1976 года, а в Канаде и
Австралии – в качестве дипломатических документов. В Латинской Америке этот цвет символизирует участие в торговом объединении МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай). Также синие паспорта часто встречаются у островных государств Карибского бассейна.
Зеленый
Зеленый цвет чаще всего связан с исламскими традициями, поскольку в Коране он упоминается как символ рая. Поэтому такие паспорта есть у Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана и большинства арабских стран.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.