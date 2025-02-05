5 февраля: что отмечают в этот день в России и мире

5 февраля в России отмечают День эрудита, а также День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Русская православная церковь празднует Собор костромских святых. А по народному календарю сегодня Агафий-полухлебник. Какие еще даты приходятся на 5 февраля, кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и в мире 5 февраля

Церковные праздники 5 февраля

Народные праздники и приметы 5 февраля

Какие исторические события произошли 5 февраля

Дни рождения 5 февраля

Праздники в России и в мире 5 февраля

День эрудита

День эрудита — неофициальный праздник, который отмечается преимущественно в России. Кто был инициатором этой даты и при каких обстоятельствах она появилась в календаре — не установлено. Известно только, что произошло это в 2004 или 2005 году.

День эрудита отмечают в библиотеках, школах, вузах. В этот день проводят квизы, викторины, интеллектуальные состязания с целью мотивировать людей к саморазвитию и получению новых знаний. Ведь эрудит — это человек, обладающий обширными познаниями, разносторонне образованный.

Вы можете отметить День эрудита семьей или в дружеской компании за интеллектуальными настольными играми, которые стали очень популярны. Одна из них так и называется — «Эрудит», многим эта игра известна под названием «Скрэббл» или «Словодел». Проверить ваши знания, осведомленность и сообразительность помогут такие игры, как «Почемуметр», «Персонометр», «Что из этого», «Битва слов» и другие.

День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

Дипломатические курьеры — это сотрудники МИД, сопровождающие дипломатическую почту. При исполнении обязанностей дипкурьер пользуется правом личной неприкосновенности на основе дипломатического иммунитета. Тем не менее, в истории произошел трагический инцидент, который послужил поводом для учреждения дня памяти.

5 февраля 1926 года в поезде, следовавшем из Москвы в Ригу, был убит дипломатический курьер Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодор Нетте. Вместе со своим коллегой Иоганном Махмасталем он доставлял дипломатическую почту в Ригу и Берлин.

Ранним утром в вагоне появились двое неизвестных в масках и с револьверами в руках. Они направились к дипломатическим курьерам. Нетте первым открыл огонь. Он тяжело ранил нападавшего, но сам получил пулю в сердце. А Махмасталь, несмотря на ранения, продолжал обороняться и заставил бандитов отступить. Он доставил почту до Риги, передал ее сотруднику советского посольства и только после этого согласился поехать в больницу.

Теодор Нетте был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. С тех пор 5 февраля чтят память всех дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили в МИД России, в скорбном списке 25 имен.

День открытия «Дороги Победы»

Почти сразу после прорыва 18 января 1943 года блокадного кольца вокруг Ленинграда началось строительство временной железнодорожной ветки, которая должна была соединить город с «большой землей». Дорога была построена в рекордный срок — за 17 дней. 5 февраля 1943 года ветка Поляны — Шлиссельбург протяженностью 33 км была готова. А уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд с ценным грузом — продовольствием и боеприпасами.

В годы войны у этой ветки было второе, негласное, название — «коридор смерти». Условия работы на дороге были тяжелейшими. Составы курсировали под бомбежками и обстрелами. Но значение «Дороги Победы» трудно переоценить: она помогла выжить сотням тысяч людей.

Всемирный день «Нутеллы»

«Нутелла» — известная всем любителям сладостей шоколадно-ореховая паста итальянского происхождения. Первая партия десерта была выпущена в 1946 году. Сегодня этот продукт знают во многих странах.

В 2007 году возникла идея устроить Всемирный день «Нутеллы». Праздник отмечают в Италии: в этот день проходят гулянья и дегустации блюд, приготовленных с использованием «Нутеллы». Кстати, в 2007 году журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 простых идей, принесших миллиарды своим создателям. Возглавила этот список «Нутелла».

Какие праздники отмечают 5 февраля в разных странах

Мексика — День конституции.

Бурунди — День единства.

США — Национальный день метеоролога.

Финляндия — День Рунеберга, финского поэта, автора слов национального гимна Финляндии Maamme.

Церковные праздники 5 февраля

Собор Костромских святых

Православный праздник в честь святых, связанных с Костромской епархией. Установлен в 1981 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. В этот день вспоминают имена более 30 подвижников Костромской земли. Угодники Божии принесли в Костромской край строгое монашеское общежитие и утвердили здесь христианство, построили 18 монастырей, которые стали центрами духовной культуры края. Их иконы почитаются в костромских храмах.

Некоторые из них были учениками и сподвижниками преподобного Сергия Радонежского. Среди них преподобные Иаков Железноборовский — основатель Иаково-Железноборовского монастыря, Кирилл Белозерский — основатель Кирилло-Белозерского монастыря, Макарий Писемский — основатель Макариево-Писемского монастыря, Никита Костромской — основатель Богоявленского монастыря.

В этот день Русская православная церковь чтит память

• священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (ок. 312 г.);

• преподобного Мавсимы Сирина (IV в.);

• преподобного Саламана Молчальника (ок. 400 г.);

• святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431 г.);

• преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского (1565 г.);

• преподобномученика Серафима (Булашова), преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мученицы Милицы Кувшиновой (1938 г.).

День памяти Агаты Панормской (Палермской, Катанской, Сицилийской)

У католиков день памяти этой святой приходится на 5 февраля, православные чтят память святой Агафии 18 февраля.

Святая Агафия (Агата) Панормская — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Она родилась в знатной семье в Палермо или Катании. Родители воспитывали ее в истинном благочестии. Но император Деций, получивший власть в 249 году, стал жестоко преследовать христиан. Агата начала готовиться к мученической кончине.

Правитель области Квинтиан был расположен к юной христианке и решил отвлечь ее от веры. Он поместил девушку в дом беспутной вдовы-язычницы, где с утра и до ночи шло веселье. Такая жизнь не прельстила Агату. Рассердившись, Квинтиан подверг девушку пыткам и заключил в темницу. Там, по преданию, ее посетил апостол Петр, который залечил раны юной христианки.

Квинтиан предпринял еще одну попытку замучить Агату, но началось землетрясение. Девушку вернули в темницу, где она, возблагодарив Бога за силу и терпение, скончалась. Квинтиан вскоре поплатился за свои злодеяния. Он отправился в Палермо, во время переправы упал в воду и утонул.

Когда на острове Сицилия началось извержение вулкана Этны, жители взяли одежду из гробницы святой Агафии и держали ее против огня. Извержение прекратилось. А святая с тех пор почитается как помощница в бедствиях от огня.

Народные праздники и приметы 5 февраля

Агафий-полухлебник

Этот праздник считался на Руси днем домашних хлопот. Было принято наводить порядок в закромах и проверять, сколько зерна осталось. Если запасов не меньше половины — голод людям не грозил. Отсюда и название «полухлебник». Также в традициях праздника — уборка в доме. Нужно было помыть полы, вымести мусор.

Хозяйки готовили в этот день пироги с курицей как символ плодородия. Обязательно в этот день нужно было угостить сирот и нуждающихся. На Агафия-полухлебника нельзя было лениться. А еще — отказывать другим в их просьбах, это могло привести к неудачам в делах.

Приметы

В этот день проверяли толщину снежного покрова на полях, а также наблюдали за поведением птиц и зверей. Согласно приметам, если снега много, будет богатый урожай. Синицы громко кричат утром — к морозу. Белки скачут по деревьям — к оттепели.

Какие исторические события произошли 5 февраля

62 г. — сильное землетрясение в Помпеях, описанное в «Анналах» Тацита. Почти все постройки в городе были повреждены. Часть из них так и стояла без ремонта, пока 24 августа 79 года в результате извержения Везувия город не исчез с лица земли.

1721 г. — Петр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.

1887 г. — в театре «Ла Скала» прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло».

1901 г. — в Москве состоялось открытие «Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

1917 г. — восстание и гражданская война в Мексике привели к принятию новой конституции.

1924 г. — британская вещательная компания «Би-би-си» начала каждый час передавать сигналы точного времени.

1928 г. — искусственно синтезирован витамин D.

1952 г. — в Нью-Йорке появился первый светофор для пешеходов.

1960 г. — ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление об организации в Москве Университета дружбы народов.

1991 г. — Город Фрунзе, столица Киргизии, переименован в Бишкек.

Дни рождения 5 февраля

5 февраля 1836 года родился Николай Добролюбов, русский литературный критик, поэт и публицист, один из руководителей журнала «Современник», ставшего знаковым явлением русской литературной жизни середины XIX века.

5 февраля 1878 года родился Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании.

5 февраля 1924 года родился Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза. Он погиб в 1943 году, когда ему было 19 лет, закрыв грудью амбразуру немецкого дзота и дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести.

Кто сегодня отмечает дни рождения

63 года исполняется актеру театра и кино, певцу, диктору телевидения, народному артисту РФ Виктору Ракову.

40 лет празднует португальский футболист, чемпион Европы (2016), лучший бомбардир в истории национальных сборных Криштиану Роналду.