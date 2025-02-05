Как бандит и серийный убийца Яшка Кошельков «держал за фалды Ленина»

Как случай с вождём мирового пролетариата в Сокольниках стал «гвоздём» хрестоматийного труда «Детская болезнь "левизны" в коммунизме»

«Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года», - утверждал Леонардо да Винчи. Отпетый бандит Яков Кошельков вряд ли знал об этой сентенции, однако убит он был менее чем через год - после того, как 6 января 1919 года разжился престижным авто и едва не взял в заложники самого Владимира Ильича Ленина.

Ночь, улица, «роллс-ройс», браунинг

«Стой! Стрелять будем!» - на заснеженную дорогу в Сокольниках выскочили четверо вооружённых людей. Степан Гиль, водитель «роллс-ройса», прибавил газу, но в окно перегородки, разделявшей шофёра от пассажиров, постучали: «Товарищ Гиль, стоит остановиться. Возможно, это патруль».

Машина встала, и тут же к ней бросился огромный детина. Он выдернул за рукав с заднего сидения пассажира и приставил к его виску маузер. Следом разбойники вытащили из кабины женщину в возрасте и оттолкнули её в сторону.

Степан Гиль нащупал в брюках наган и готов был выстрелить, но тогда бы другие бандиты открыли огонь и застрелили бы главного пассажира. А тот неожиданно резко сунул руку в карман, достал пропуск и протянул детине: «Что происходит? Вот мои документы. Я - Ленин». Громила обрезал его, обнажив большие крепкие зубы: «Чёрт с тобой, что ты Левин! А я - Кошельков, хозяин города ночью».

Главарь притянул к себе за лацкан пальто пассажира, сунул ему руку за пазуху и достал оттуда браунинг. Положил себе в карман. Прихватил заодно кошелёк и документы: «Заяц - за руль! Поехали…» Степан Гиль, задыхаясь от волнения, стал объяснять, почему он не стрелял. Он боялся, что его действия подвергли бы смертельной опасности Владимира Ильича и его сестру Марию Ильиничну. Ленин согласился: «Да, товарищ Гиль, вы всё рассчитали правильно. Только благодаря тому, что не сопротивлялись, и уцелели. Надо идти за помощью к товарищам в Сокольнический исполком Советов».

То, что в его руках оказался первый из большевиков, Яков Кошельков осознал только после того, как автомобиль отъехал от места ограбления на несколько сотен метров. Кошелёк сунул отобранные у пассажира вещи своему соратнику Ивану Зайцеву, а сам принялся рассматривать браунинг.

- П у с т ь т е б е п у с т о б у д е т ! - а х н у л З а й ц е в . - Э т о н и к а к о й н е Л е в и н . Э т о : Л е н и н ! - К а к Л е н и н ? - н е п о в е р и л К о ш е л ь к о в . - О д н о ф а м и л е ц , ч т о л и ? - К а к о й о д н о ф а м и л е ц ! Н а п и с а н о ж е : П р е д с е д а т е л ь С о в е т а Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в . - Н е м о ж е т б ы т ь ! - в з о р в а л с я К о ш е л ь к о в . - В ы х о д и т , я д е р ж а л з а ф а л д ы с а м о г о Л е н и н а ! Н у и д у б и н а ! Д а н а м б ы м и л л и о н ы о т в а л и л и з а т а к о г о - т о з а л о ж н и к а ! Р а з в о р а ч и в а й , о н и н а в е р н я к а п о ш л и в С о в е т , б о л ь ш е н е к у д а .

Кошельков не знал, что, придя в исполком, Ленин сразу позвонил в ВЧК Якову Петерсу: «Говорит Ленин… Да-да, Ленин. На меня напали бандиты. Нас всех высадили из автомобиля. Прошу срочно выслать автомобиль с охраной».

Заместитель «железного Феликса» Яков Петерс, сидевший в тюрьме, поэтому разбиравшийся в нравах преступного мира, прекрасно понимал, что при таких «жареных» делах минута промедления смерти подобна, и мгновенно направил в Сокольники три грузовика с красноармейцами и чекистами. Их-то и увидели бандиты, когда поравнялись со зданием исполкома. «Опоздали», - произнёс Васька Заяц, показывая в сторону солдат, спрыгивающих на снег, и прибавил газу.

Яшка грязно выругался: «Да, карта не пошла… А ведь такой фарт ломил! Гони, Заяц, на Арбат! Будем брать кооператив».

Парадокс в том, что в этот вечер Кошельков и его шайка вовсе не собирались выходить на «работу» - засветло начали пьянствовать на квартире барыги Демидова. Но, хорошенько выпив, Яшка захотел покататься на машине и, чтобы не простаивать без «дела», кого-нибудь по пути ограбить.

Разбойники рассовали по карманам оружие и пошли гурьбой ловить машину. Они всегда так делали: останавливали первый попавшийся автомобиль, высаживали пассажиров (если сопротивлялись, убивали на месте) и «на колёсах» отправлялись на разбой. По этому сценарию развивалась и история с «роллс-ройсом» Владимира Ильича, ехавшим из центра на ёлку в Сокольники. Однако последствия этой дорожной авантюры оказались для Кошелька фатальными.

Не на того напали

«Принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитизмом!» - как только вернулся в Кремль, распорядился Ленин. По приказу председателя ВЧК Феликса Дзержинского чекисты и милиционеры перекрыли все московские улицы. Машину с бандитами выследили в районе Якиманки. Открыли огонь, но, скорее всего, не ожидали, что разбойники окажут столь ожесточённое сопротивление и убьют двух постовых. После чего банда бросила изрешеченный пулями кремлёвский «роллс-ройс» и, отстреливаясь, ушла дворами.

Ленин требовал от сил безопасности скорейшего отчёта о принятых мерах, и Дзержинский не бездействовал. Существенно увеличили охрану вождя, укрепив её проверенными кадрами из латышей, и ввели в столице военное положение. Работы у сыскарей стало невпроворот. До того, как осенью 1918 года вышло постановление НКВД о создании подразделений уголовного розыска, в Москве борьбой с организованной преступностью практически никто не занимался.

При этом советские милиционеры неприязненно воспринимали старых «спецов» из полиции, считая их «классовыми врагами». Кроме того, сотрудники служб безопасности, чаще всего набираемые в провинции, мечтали о мировой революции, после победы которой преступность сама по себе исчезнет как «типично буржуазное явление». Следовательно, и бороться с нарушителями законности не надо - они сами собой перевоспитаются в обществе «гегемонии рабочего класса».

Нападение на Ленина явилось тем самым триггером, после которого борьба с преступностью в стране резко набрала обороты. При этом силы бандитов и «охраны» в Москве были примерно равны. В столице первого в мире государства рабочих и крестьян в 1919 году хозяйничало более двадцати крупных банд. Только под началом Кошелькова было более ста человек, владеющих навыками борьбы и прекрасно вооружённых.

Дзержинский требовал результатов, и они вскоре появились. В середине января удалось арестовать несколько членов банды Кошелька. Естественно, все они были расстреляны. Это было воспринято бандитами как объявление им войны. И началась настоящая бойня.

В ночь на 22 января бандиты (не только из банды Кошелька) угнали несколько машин и начали «мочить» милиционеров и чекистов - расстреливали всех, кто попадался им на пути. Только шайкой Николая Сафонова по кличке Сабан были застрелены шестнадцать постовых милиционеров. Бандиты, сидя в угнанном ими автомобиле, подъезжали к постовому и спрашивали, как куда-то проехать. Когда же милиционер приближался, его расстреливали в упор. Атмосфера страха воцарилась в Москве, люди заговорили о неких «чёрных мстителях», а постовые стали отказываться дежурить по одному.

Ещё двух сотрудников убили в ходе налёта на магазины и банк члены банды вора-рецидивиста дореволюционной закалки Ивана Гусева, он же - Гусек. Не бездействовали и шайки других воровских «авторитетов»: Коротова, Капустина, Кожевникова... В каждой - от десяти до двадцати бандитов.

Уже утром 22 января в Моссовете под председательством Якова Петерса открылось экстренное совещание. Перед руководством Московского управления уголовного розыска (МУУР) была поставлена задача: в кратчайший срок очистить город от обнаглевших урок. Для этого штат московской милиции увеличивался до 8 тысяч человек. К тому же, сотрудники милиции освобождались от призыва на воинскую службу и получали красноармейский паёк. И, что немаловажно, Московскому УГРО передали шесть автомашин. Теперь милиционеры могли соперничать в скорости передвижения с бандитами.

Отдельным вопросом в повестке дня был указан скорейший арест короля ночной Москвы - Якова Кошелькова. Начались облавы по кабакам, воровским «хатам», ночлежкам и притонам. Но Кошелёк и его присные не попадались.

Потомственный преступник

Так откуда же взялся Яшка Кошельков? Отец Якова Кузнецова - такой была настоящая фамилия бандита - был профессиональным разбойником и сгинул на каторге. С десяти лет Яшка тоже пристрастился к воровскому делу. Начинал как «форточник» и квартирный вор. В 1916 году его задержали и отправили на каторгу, где Яшка под влиянием анархистов пристрастился к чтению. Февральская революция освободила Якова Кузнецова как «трудового элемента», и он рванул в Москву, где быстро заслужил уважение блатных. На Хитровке познакомился с другими «авторитетами»: Барином, он же Сергей Емельянов, и Григорием Мартазиным. Сколотил с ними свою первую банду, широко развернувшую деятельность, поскольку в начале марта 1917 года Корпус жандармов и Департамент полиции распустили, заменив неумелой и аморфной «народной милицией».

Жестокостью тот, кого братва прозвала Кошельком, поначалу не отличался. Зато обладал огромной физической силой, отвагой, невероятным самообладанием и изобретательностью. Плюс исключительные организаторские способности. Жертв налётов, если они не оказывали сопротивления, Кошельков щадил, но с милиционерами и чекистами расправлялся безжалостно: только в 1918 году расстрелял более двух десятков. При этом завладел казёнными «ксивами» и умело использовал их при ограблениях.

Кошелёк и его подельники могли явиться на склад или на фабрику, предъявить чекистские документы и в присутствии многочисленных свидетелей начать «изъятие улик». Так, осенью 1918 года бандиты нанесли визит на Аффинажную фабрику, откуда как «вещественные доказательства» были изъяты около трёх фунтов золота в слитках, три с половиной фунта платиновой проволоки и двадцать пять тысяч рублей налом. «Колол» Кошельков - не случайно получил такое прозвище - и банки. При нападении на сберкассу на Покровке в 1918 году Яшка взял 100 тысяч рублей - тридцать лет работы квалифицированного рабочего. Так за шайкой Кошелькова закрепилась репутация самой опасной московской банды.

Cherchez la femme

С подачи Дзержинского во главе Московского уголовного розыска был назначен «надёжный товарищ и опытный партийный работник» Александр Трепалов, бывший революционный матрос с крейсера «Рюрик». Создали и Особую ударную группу ЧК по борьбе с бандитизмом под руководством Фёдора Мартынова, большевика с «Трёхгорной мануфактуры». И беспощадная борьба с неуловимым Кошельком началась с новой силой.

Случай, утверждают, это улыбка Бога. Чистая случайность помогла и чекистам-безбожникам. Уголовное дело под номером 1851, где сотрудники управления здравоохранения обвинялись в подделке документов и торговле кокаином, осталось бы совершенно банальным, если бы во время допроса одна из подозреваемых не заявила следователю: «Я - невеста Якова Кошелькова».

Двадцатилетняя Ольга Фёдорова, сногсшибательная красавица, видимо, причастная к торговле наркотиками, решила выгородить себя перед следствием. «Причиной моего ареста считаю посещение нашей семьи и в частности лично меня известным бандитом Яковом Кошельковым, - неожиданно ответила девушка на дежурный вопрос, что она думает о причине своего задержания. - Он приходил пить чай, а однажды остался ночевать...»

Следователь чуть не потерял дар речи: «Да-а-а? А как вы познакомились?» Из ответов на допросах задержанных ранее подельников Кошелька чекисты узнали, что в последнее время у Яшки появилась зазноба. Но кто эта женщина, следаки не догадывались. А тут…

« Я х о р о ш о п о м н ю э т о т д е н ь , - о х о т н о в с п о м и н а л а О л ь г а . - М ы в с т р е т и л и с ь 2 5 м а р т а 1 9 1 9 г о д а . Н а с т а н ц и и В л а д ы ч и н о , ч т о в д е в я т и в ё р с т а х о т М о с к в ы . П о з н а к о м и л н а с м о й б р а т С е р г е й . М о л о д о й ч е л о в е к п р е д с т а в и л с я " к о м и с с а р о м К а р а в а е в ы м " и д а ж е п о к а з а л д о к у м е н т ы » .

- Ч т о п о т о м ? – о ж и в и л с я с л е д о в а т е л ь . - О н н а ч а л з а м н о й у х а ж и в а т ь . Ч е л о в е к о н о ч е н ь п р а к т и ч н ы й , к о р р е к т н ы й , в о б р а щ е н и и м я г к и й . З н а е т и н о с т р а н н ы е я з ы к и . С л е д о в а т е л ь о б м е р : м о ж е т , э т о в о в с е и н е К о ш е л ь к о в - в о р - р е ц и д и в и с т , г р а б и т е л ь , к а т о р ж а н и н … О н ё м л и , п о т о м с т в е н н о м б а н д и т е , р е ч ь ? Н о д е в у ш к а п р о д о л ж а л а : - З н а е т ф р а н ц у з с к и й , л а т ы н ь и т а т а р с к и й , н е м н о г о г о в о р и т п о - н е м е ц к и . О ч е н ь н а ч и т а н . Н е у ж е л и н е с к о л ь к о л е т к а т о р г и , п р о в е д ё н н ы х К о ш е л ь к о м р я д о м с р е в о л ю ц и о н е р а м и - и н т е л л и г е н т а м и , т а к с к а з а л и с ь н а о б р а з о в а н и и у г о л о в н и к а , н и г д е т о л к о м н е у ч и в ш е г о с я ? - А к о г д а в ы у з н а л и , ч т о э т о н е « к о м и с с а р К а р а в а е в » , а К о ш е л ь к о в ? - Т о й ж е н о ч ь ю , к о г д а о н у м е н я о с т а л с я . А о д н а ж д ы о т к р ы л с т р а ш н у ю т а й н у , р а с с к а з а л о б о г р а б л е н и и Л е н и н а - к а к в ы с а д и л е г о и з а в т о м о б и л я , к а к о б ы с к а л и з а б р а л б р а у н и н г .

Об откровениях Фёдоровой без промедления доложили руководителю московской Особой группы, и Фёдор Мартынов поспешил в изолятор. Чекист имел карт-бланш от Дзержинского и готов был пообещать красавице что угодно, лишь бы вывела на Яшку Кошелькова. Несколько дней Фёдорова ломалась, выторговывая прощение, а потом попросила бумагу, ручку и написала: «Я предлагаю свои услуги в поиске Кошелькова. Где он скрывается, не знаю, но уверена, что, если буду на свободе, он ко мне придёт, поскольку очень сильно в меня влюблён».

Красавица Ольга знала, о чём толковала. Кошельков, которому донесли об аресте Фёдоровой, впал в животную ярость: в ответ на задержание подруги решил объявить войну стражам порядка. Оказалось, он тщательно вёл дневник, в котором появилось следующее эпистолярное обращение к возлюбленной: «Я буду жить только для мести. Я, кажется, не в состоянии выдержать и пережить это. Я сейчас готов всё бить и палить. Мне ненавистно счастье людей. Детка, крепись. Плюнь на всё и береги своё здоровье… За мной охотятся, как за зверем: никого не щадят. Что же они хотят от меня, ведь я дал жизнь Ленину».

Пролетарская гибкость

Кольцо вокруг Кошелька сжималось. Он чувствовал это нутром и не выходил на улицу без двух пистолетов и нескольких бомб. Король ночной Москвы принял бой. И сделал своим главным оружием милицейский свисток! Подъезжал к посту милиции и громко свистел. Дежурные выбегали на сигнал, а им навстречу летела бомба. Кроме того, подельники узнавали, где живут чекисты и милиционеры, и Кошельков приезжал по этим адресам ночью и убивал стражей порядка на глазах жён и детей.

При этом Кошельков обходил поставленные ему капканы. Сделался психопатом: скрывался даже от своих братьев-разбойников, а если чувствовал за собой «хвост», стрелял без разбору. По слухам, поступавшим в ЧК из воровской «малины», Кошелёк, накопивший достаточно золота и платины, собирался бежать за кордон. Но везение не бывает постоянным, такова аксиома. Один из подельников, чтобы купить право на жизнь, сдал главную секретную «хазу» Кошелькова. Тут же к дому в Старом Божедомском переулке отправилась ударная группа Фёдора Мартынова, который потом написал:

«Мы его увидели, он шёл с одним из своих помощников. Не нужно было стараться взять его живым - лишь бы как-нибудь взять. Мы выскочили и стали стрелять. Первым же выстрел попали в голову Яшиному сообщнику, он завернулся по оси от силы удара и сразу вышел из боя. А Яшка применил свою любимую систему: стрелял сразу из двух револьверов. Но выстрелом из карабина был смертельно ранен. Яшка завалился навзничь, механически продолжая жать гашетки и стрелять в небо. Мы подошли к нему, и один из сотрудников крикнул: "Кошельков, брось! Можешь числиться мёртвым!" Яша ослабел, стал хрипеть и умер».

© Пистолет Ленина, найденный у Кошелькова // Соцсети

Кстати, в небеса до последнего вздоха Кошелёк палил из браунинга товарища Ленина...

Двадцатитрёхтомное дело № 240266 под названием «О вооружённом нападении бандитов на В.И. Ленина 6 января 1919 года» многие десятилетия хранилось в архивах Лубянки под грифом «Совершенно секретно». И даже вообразить было не реально, что Яшка Кошельков, бандит и серийный убийца, уже после смерти послужит делу революции. В хрестоматийной работе «Детская болезнь "левизны" в коммунизме» Ленин, вспоминая о налёте в Сокольниках, когда он уступил бандитам всё - документы, деньги, оружие - лишь бы они дали уйти подобру-поздорову, ловко провёл параллель между этим, в общем-то, тривиальным случаем из уголовных будней послереволюционный Москвы и политической гибкостью в международных делах: «Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен тому компромиссу».