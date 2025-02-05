Приметы и поверья на 6 февраля: что нельзя делать в Аксиньин день?

6 февраля по народному календарю отмечается Аксиньин день. Его также называют Аксинья-Полузимница или Аксинья-Полухлебница. В старину в этот день задабривали помощника Домового духа Амбарника.

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В Аксиньин день запрещается шить, вязать, стричь ногти, волосы и застилать постель. Также не следует ставить квас или брагу, иначе год будет неурожайный. Пожилым людям в этот день нельзя работать. На Руси верили, что тогда они проживут дольше.

Не следует скупиться 6 февраля: жадность в этот день может привести к финансовым проблемам в будущем. Также лучше не употреблять бранные слова, так как их негативный смысл может привлечь неудачи и проблемы.

В этот день предки старались совершать добрые дела. Они верили, что от их количества зависело благосостояние в наступившем году. Также можно было играть свадьбу, свататься, договариваться о женитьбе, заниматься домашними делами, стирать, гладить. Разрешалось заниматься ремонтом или делать перестановку.

Согласно приметам, если в Аксиньин день на небе много звезд, то будет тепло и снег, а если мало, будет непогода. Если облака редкие и находятся высоко, то скоро потеплеет. Воробьи прячутся в хворост быть морозу и метели. Вокруг луны появился разноцветный круг на фоне тонких облаков через день-два пойдет снег. Солнечный день к теплой весне.