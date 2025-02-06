Россиянина депортировали за бранную песню на фоне священного вулкана

Российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Отмечается, что мужчина спел бранную композицию, принадлежащую исполнителю Игорю Вихорькову, и попал на видео. По данным источника, между публикацией ролика и депортацией прошла всего неделя.

« В л а с т и о с т р о в а н а с т о л ь к о п р о н и к л и с ь п е с н е й , ч т о р е ш и л и л и ч н о п р о в о д и т ь м е н я в а э р о п о р т . Ч т о б ы т о ч н о у б е д и т ь с я , ч т о я у л е т е л » , — р а с с к а з а л с а м р о с с и я н и н .

Ранее стало известно, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденция отмечается в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк.