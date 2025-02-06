Почему быстрая смерть в Древнем Риме была слишком легким наказанием

Тюрьма — это не самое приятное место. Мало кто хотел бы оказаться даже в норвежских тюрьмах, которые больше похожи на пансионаты. Но в древности условия заключения были настолько ужасающими, что попадание в тюрьму можно было сравнить с погребением заживо. Одной из самых страшных тюрем в истории считается Туллианум, или Мамертинская тюрьма Древнего Рима.

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Место, где жизнь хуже смерти

Римская система наказаний отличалась прагматичным подходом. Власти не стремились держать преступников за решеткой годами в надежде на их исправление. Злоумышленников, мятежников и святотатцев либо казнили, либо отправляли на каторгу, которая часто становилась синонимом смерти.

© План Рима - Форум и Туллианум

Но существовали особые преступники, для которых быстрая смерть или работа в каменоломнях была слишком легким наказанием. Для них в Риме построили Мамертинскую тюрьму. Правда, изначально она называлась Туллианумом, а современное название появилось гораздо позже, в эпоху Средневековья. Это было самое последнее место в этом мире, где хотели бы оказаться те, кто преступил закон.

История возникновения

Мнение о том, когда возвели печально известную тюрьму разнятся. Современные ученые считают, что здание построили в 3 веке до нашей эры. Но античный историк Ливий утверждал, что первых заключенных тюрьма приняла еще в 630 году до нашей эры, при правлении четвертого римского правителя Анка Марция.

Это был период активного роста Рима, когда город наполнялся тысячами людей, не всегда склонных зарабатывать честным трудом. Темницу построили на склоне Капитолийского холма, недалеко от места проведения судов. От входа тюрьмы открывался вид на город и Форум — зрелище, которое должно было усиливать отчаяние узников. Для большинства из них страшная темница становилась последним пристанищем в этом мире.

Как была устроена римская тюрьма

Первоначально это была не такая ужасающая тюрьма. Ее окончательно превратил в самое безысходное место правитель Сервий Туллий, в честь которого темница получила название Туллианум. Царь расширил здание и добавил нижнюю камеру для особо опасных заключенных.

Снаружи тюрьма ничем не выделялась среди соседних построек, только стражники у входа намекали на ее истинное предназначение. Внутри царила сырость и мрак. Окон не было, свет и воздух проникали лишь через круглое отверстие в потолке. В полу единственной большой камеры находился люк, ведущий в подвальное помещение. Именно его боялись больше, чем смерти.

Римский историк Гай Саллюстий Крисп, живший в I веке до нашей эры, подробно описал это место. Высота нижней камеры составляла 12 римских футов, то есть примерно 3,6 метра. В плане камера имела форму круга, лишенного небольшого сегмента. Диаметр помещения не превышал 7 метров.

Отверстие в потолке служило единственным входом, источником воздуха и способом доставки пищи и воды. Через него же извлекали тела умерших и нечистоты. По словам Саллюстия, атмосфера в камере была невыносимой: зловоние, духота и сырость могли лишить человека чувств. Тюремщики не заботились о переполненности помещения: здесь могли находиться как два-три человека, так и несколько десятков.

Тит Ливий писал, что перед входом в тюрьму располагался холл, откуда две лестницы вели к темнице. На них тюремщики сбрасывали тела казненных, которые затем вытаскивались из подземелья металлическими крючьями. Эти же крючья использовались, чтобы волочь тела по улицам города к реке Тибр, куда их сбрасывали. Хоронить узников Мамертинской тюрьмы было строго запрещено.

Почему тюрьму построили в центре Рима

Узники редко задерживались в нижней камере надолго. Одни быстро умирали от ужасных условий, других вскоре казнили. Можно сказать, что Мамертинская тюрьма выполняла функции древнеримского СИЗО — людей помещали сюда на время расследования, исход которого был предрешен. Расположение тюрьмы в самом сердце Рима, недалеко от Форума, имело глубокий смысл. Именно здесь кипела политическая жизнь Республики, а позднее Империи.

Тюрьма была своеобразным напоминанием о могуществе Рима и неотвратимости наказания. Кроме этого, она часто становилась одним из пунктов остановки триумфальных шествий. В честь побед над врагами римские правители устраивали масштабные процессии. Впереди полководца или императора вели пленных правителей и военачальников. Это зрелище предназначалось для того, чтобы римляне ощутили гордость за свое государство и его величие.

Триумфальные шествия двигались от Форума к Капитолийскому холму. Возле Мамертинской тюрьмы процессия останавливалась. Здесь судьба пленников решалась окончательно: вождей или военачальников казнили у дверей темницы, а менее значимых пленников заточали в нижнюю камеру. Цицерон так сказал об этом обычае:

« В о д и н и т о т ж е д е н ь н а с т у п а е т к о н е ц к о м а н д о в а н и ю п о б е д и т е л я и ж и з н и п о б е ж д е н н о г о » .

Известные узники Мамертинской тюрьмы

В Туллианум попадали не только разгромленные в бою враги, но и заговорщики, предатели, даже цари. В 104 году до нашей эры у стен тюрьмы казнили нумидийского правителя Югурту. Перед этим его провели через Рим в роскошных одеяниях, как трофей победы. В 63 году до нашей эры в нижней камере тайно задушили лидеров заговора Катилины.

© 1. Церковь Сан Джузеппе дей Фаленьями. 2. Часовня святых Распятых. 3. Верхняя тюрьма. 4. Подземелье Туллианума

Там же встретил свой конец галльский вождь Верцингеторикс, захваченный Цезарем после битвы при Алезии. Знатного пленника обезглавили на площадке у входа в тюрьму во время триумфального шествия. В 29 году до нашей эры там же расправились с галатским вождем Адиаториксом.

В Средние века Мамертинскую тюрьму переоборудовали… в христианский храм. В верхнем помещении установили алтарь и все необходимое для богослужений. Позже, в XVII веке, сверху построили полноценную церковь, где уже ничто не напоминало о самой страшной тюрьме Древнего Рима. Но почему именно здесь решили устроить храм?

Ответ прост: через эту тюрьму прошли не только пленные и заговорщики, но и первые христиане. Здесь содержали мучеников веры, чьи имена стали известны всему миру. Считается, что в Мамертинской тюрьме томились апостолы Петр и Павел перед своей казнью.