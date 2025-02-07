Почему киргизский фермер стал разводить немецких овец

В Кыргызстан привезли немецких овец породы дорпер. Короткошерстные особи уже привыкли к климату и дают приплод. Фермер из Чуйской области Нургазы Осмоналиев рискнул первым в стране развивать новую породу и купил 200 голов, но говорит, период акклиматизации у животных был сложный.

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Дорперов привезли из южных регионов Германии. Для теплолюбивых овечек Нургазы построил теплый ангар. Здесь животные находятся с ноября по апрель. Все остальное время на пастбище. Первое, что привлекло внимание нашей съемочной группы, — барашки не пугаются незнакомых людей, они любопытные и дают себя погладить. Нурагызы рассказывает, что в начале, во время адаптации, все было по-другому:

2 0 0 г о л о в д о р п е р о в м ы п р и в е з л и н а г р у з о в ы х м а ш и н а х . О н и е х а л и п р и м е р н о д в е н е д е л и . Н а ч и н а я с т р а н с п о р т и р о в к и , о н и н а ч а л и и с п ы т ы в а т ь с т р е с с . П о п р и е з д у н а ч а л и б е з п р и ч и н ы т е р я т ь в е с . М ы в о в р е м я и х к о р м и л и к а к п о л о ж е н о , в с е в и т а м и н ы , п р и в и в к и о н и п о л у ч а л и . Н о о н и п р о д о л ж а л и т е р я т ь в е с . В о с н о в н о м э т о б ы л и м о л о д ы е с а м к и . В и т о г е з а г о д а д а п т а ц и и м ы п о т е р я л и 5 0 г о л о в . Н о , к с ч а с т ь ю , с е й ч а с и х в х о з я й с т в е 3 5 0 , б ы л х о р о ш и й п р и п л о д в п р о ш л о м г о д у

Одна самка может дать до пяти ягнят

Февраль на ферме — месяц окота. Нургазы сам может принять роды и знает все до мелочей. Говорит, что одна самка может дать до пяти ягнят, это одна из особенностей дорперов. Но самое главное преимущество германская порода быстро набирает вес. «Порода ценится прежде всего своим мясом, оно у них без жира. Если обычная овца дает 40% мяса, то эти — 60%», — рассказывает фермер.

Проводя экскурсию по хозяйству, он показал нам их так называемый «родильный дом». Там содержатся только родившие самки с ягнятами. У каждой роженицы своя «палата». Там она выкармливает детеныша и заботится о нем. Для более комфортного проживания в каждом отсеке сейчас устанавливают инфракрасные лампы. Они согревают детенышей с мамой.

Нургазы рассказывает, что ягнята породы дорпер тоже отличаются от своих сородичей. Могут встать на ноги и передвигаться почти сразу же после окота. Овечки у дорперов рождаются весом до 4-5 кг: «Первые месяцы детеныши набирают по 600 граммов в сутки в весе и питаются только материнским молоком. Овцы ягнятся по идее два раза в год. Это очень прибыльно для фермера.

Самцы-рекордсмены

Основную прибыль фермер от дорперов может получить при продаже взрослых баранов и овец. Их в Кыргызстане ценят за вес. Самый крупный самец на ферме весит больше 140 кг. «У дорперов плотное телосложение и длинные ноги. А у самцов есть рога, мы их спиливаем, чтобы они не повредили друг друга. Голова бывает разной формы, у кого-то лобная часть прямая, у кого-то выпуклая, и хвосты у них длинные, их мы тоже срезаем», —рассказывает фермер Нургазы.

Несмотря на массивные размеры, дорперы едят не больше обычных сородичей. Зимой в их рационе сено и силос, говорит работник фермы Фархат Арстанбек уулу: «Кормим их три раза в день, в сутки они едят по 12 тюков сена, это считается не много, с учетом того, какие у них объемы. Они совсем не привередливые к еде».

Развитие племенных хозяйств

Нургазы говорит, что чем держать двух обычных баранов, выгоднее купить одного дорпера. Цена дороже, но окупится за короткий срок: «Их стоимость, в зависимости от возраста, начинается от 45 до 90 тысяч сомов. Но стоит вложиться раз, так фермеры потом могут стабильно получать хорошую прибыль. Сейчас в Кыргызстане многие хотят у меня их купить. Думаю, что в этом году буду массово их продавать».

Для развития отрасли Минсельхоз в этом году начинает выдавать для фермеров льготные кредиты для приобретения племенных животных.