Почему киргизский фермер стал разводить немецких овец

Как в Кыргызстане разводят немецких овец породы дорпер?
В Кыргызстан привезли немецких овец породы дорпер. Короткошерстные особи уже привыкли к климату и дают приплод. Фермер из Чуйской области Нургазы Осмоналиев рискнул первым в стране развивать новую породу и купил 200 голов, но говорит, период акклиматизации у животных был сложный.
Поначалу испытывали стресс
Дорперов привезли из южных регионов Германии. Для теплолюбивых овечек Нургазы построил теплый ангар. Здесь животные находятся с ноября по апрель. Все остальное время на пастбище. Первое, что привлекло внимание нашей съемочной группы, — барашки не пугаются незнакомых людей, они любопытные и дают себя погладить. Нурагызы рассказывает, что в начале, во время адаптации, все было по-другому:
200 голов дорперов мы привезли на грузовых машинах. Они ехали примерно две недели. Начиная с транспортировки, они начали испытывать стресс. По приезду начали без причины терять вес. Мы вовремя их кормили как положено, все витамины, прививки они получали. Но они продолжали терять вес. В основном это были молодые самки. В итоге за год адаптации мы потеряли 50 голов. Но, к счастью, сейчас их в хозяйстве 350, был хороший приплод в прошлом году
Одна самка может дать до пяти ягнят
Проводя экскурсию по хозяйству, он показал нам их так называемый «родильный дом». Там содержатся только родившие самки с ягнятами. У каждой роженицы своя «палата». Там она выкармливает детеныша и заботится о нем. Для более комфортного проживания в каждом отсеке сейчас устанавливают инфракрасные лампы. Они согревают детенышей с мамой.
Нургазы рассказывает, что ягнята породы дорпер тоже отличаются от своих сородичей. Могут встать на ноги и передвигаться почти сразу же после окота. Овечки у дорперов рождаются весом до 4-5 кг: «Первые месяцы детеныши набирают по 600 граммов в сутки в весе и питаются только материнским молоком. Овцы ягнятся по идее два раза в год. Это очень прибыльно для фермера.
Самцы-рекордсмены
Основную прибыль фермер от дорперов может получить при продаже взрослых баранов и овец. Их в Кыргызстане ценят за вес. Самый крупный самец на ферме весит больше 140 кг. «У дорперов плотное телосложение и длинные ноги. А у самцов есть рога, мы их спиливаем, чтобы они не повредили друг друга. Голова бывает разной формы, у кого-то лобная часть прямая, у кого-то выпуклая, и хвосты у них длинные, их мы тоже срезаем», —рассказывает фермер Нургазы.
Несмотря на массивные размеры, дорперы едят не больше обычных сородичей. Зимой в их рационе сено и силос, говорит работник фермы Фархат Арстанбек уулу: «Кормим их три раза в день, в сутки они едят по 12 тюков сена, это считается не много, с учетом того, какие у них объемы. Они совсем не привередливые к еде».
Развитие племенных хозяйств
Для развития отрасли Минсельхоз в этом году начинает выдавать для фермеров льготные кредиты для приобретения племенных животных.