Женщина потребовала компенсацию после отказа жениться на ней

Жительница США прилетела в Пакистан, чтобы выйти замуж за онлайн-бойфренда, и не пожелала уезжать без компенсации после его отказа. Об этом пишет Hindustan Times.

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В октябре 2024 года 33-летняя Онийя Эндрю Робинсон прибыла в Карачи, чтобы сыграть свадьбу с возлюбленным — 19-летним Нидалом Ахмедом Мемоном. Пара познакомилась онлайн, и некоторое время Мемон и Робертсон состояли в переписке. Однако встретивший женщину Мемон сразу сказал ей, что родные против их союза, поэтому он не сможет на ней жениться. После отказа американка какое-то время провела в Карачи. Она бесцельно бродила по городу и даже устроилась на улице рядом с домом Мемона. Этот шаг не помог женщине вернуть внимание молодого человека, поскольку он и его семья съехали оттуда.

Вскоре виза Робинсон истекла. Но она не делала попыток вернуться домой. Вместо этого она стала публиковать видео на своих страницах в соцсетях, в которых требовала денег у властей Пакистана в качестве компенсации. Странные ролики быстро принесли ей славу. Впоследствии она даже устроила конференцию в офисе благотворительной организации Chhipa Welfare.

« Д а й т е м н е д е н е г . П р а в и т е л ь с т в о д о л ж н о в ы д а т ь м н е 1 0 0 т ы с я ч д о л л а р о в . К к о н ц у н е д е л и 2 0 т ы с я ч д о л л а р о в н а л и ч н ы м и д о л ж н ы б ы т ь в м о и х к а р м а н а х . Э т о т р е б о в а н и е к п р а в и т е л ь с т в у » , — с к а з а л а о н а н а к о н ф е р е н ц и и .

При этом Робинсон отказывалась покидать страну, несмотря на помощь в виде обратного билета и денег от Chhipa Welfare. Она также начала утверждать, что вышла замуж за Мемона через интернет и что скоро они уедут в Дубай, где она родит их первенца. Впоследствии мужчина, назвавшийся ее сыном, объяснил СМИ, что его мать страдает от биполярного расстройства.

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