Как индейцы США в последний раз вышли на «тропу войны»

Утром 27 февраля 1973 года в поселение Вундед-Ни, находящийся в индейской резервации Пайн-Ридж, прибыло несколько сотен вооруженных индейцев. Поселок, в котором жило 40 человек, захватили активисты Движения американских индейцев. Это был последний в истории США вооруженный конфликт «краснокожих» и «бледнолицых». Продлился он 71 день.

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Коррупция, уран и церкви

Для индейцев лакота, относящегося к языковой семье сиу, Вундед-Ни — знаковое место и символ преступлений против их народа. Здесь в 1890 году кавалерийский полк армии США устроил бойню, в которой погибло 300 индейцев. Большинство убитых женщины и дети, но и «бледнолицым» победа обошлась в 25 погибших.

Тела индейцев, убитых в результате побоища 1890 года

К 1973 году Вундед-Ни превратился в поселение с 40 жителями. Находился он на территории резервации Пайн-Ридж, где проживало 14 тысяч индейцев. Основными проблемами коренного народа были преступность, алкоголизм, безработица, высокая детская смертность — в 5 раз выше общеамериканской.

Ходили слухи, что фармацевтические компании проводят опыты на индейских детях. Лакота принадлежала только половина земли резервации, а остальную территорию отобрало федеральное правительство, так как на ней обнаружили залежи урана.

Единственное, чего хватало жителям, это церкви, которые строили на федеральные средства. Всего их действовало 137 — по одной на 100 жителей резервации. Настоящей бедой стала коррупция в лице племенного вождя Дика Вильсона.

Решительные действия

Ночью 27 февраля 1973 года колонна из 200 автомобилей въехала на территорию резервации. В машинах сидели активисты радикальной организации «Движения американских индейцев» (ДАИ), которые прибыли для смещения проворовавшегося вождя и племенного совета, сотрудничающего с федеральными властями.

Руководили десантом Деннис Бэнкс и Рассел Минс. Впоследствии Минс будет сниматься в кино и его главной работой станет роль Чингачгука в ленте 1992 года «Последний из могикан».

Разобраться с вождем не получилось и ДАИ решило идти на радикальные меры. 28 февраля в полицию Южной Дакоты пришло сообщение, что в Вундед-Ни неизвестные ограбили магазин, роют окопы вокруг церкви на холме и держат 11 заложников, которые, как оказалось, присоединились добровольно.

На тропе войны

Индейцы объявили о создании территории племенного правления свободной от власти «бледнолицых». Также они требовали пересмотра договоров между коренными народами и правительством США.

В интервью газете Ньюсуик Рассел Минс сказал: «У правительства два выбора, либо атаковать и уничтожить нас, как это было в 1890 году, либо рассмотреть наши умеренные требования».

В выступлении приняло участие более 300 человек, среди которых оказались как приезжие, так и местные жители — мужчины, женщины, дети, старики. На вооружении восставших были револьверы, охотничьи ружья, несколько винтовок с оптикой и один автомат АК.

Как и их предки, выходящие на «тропу войны», индейцы раскрасили свои лица краской, и повязали на голову традиционные красные ленты. Опорной базой восставших стала каменная церковь на месте братской могилы жертв 1890 года.

К вечеру 28 февраля городок блокировали полицейские и отряды ФБР. К правительственным силам присоединился и вождь Дик Вилсон, который называл восставших «орудием коммунистов» и «ряжеными клоунами», а его люди развернули настоящий террор. Они сжигали дома, устраивали облавы и жестоко избивали замеченных в связи с Минсом индейцев.

Огонь на поражение

Между индейцами и федералами начали вспыхивать перестрелки и 3 марта на военную базу возле резервации начальник штаба 82-й воздушно-десантной дивизии Волни Уорнер, который решает переходить к решительным мерам. По воспоминаниям старейшины племени Гарри Роланда власти стянули к поселению бронетехнику и обстреливали его из крупнокалиберных пулеметов. 26 апреля в перестрелки погиб ветеран Вьетнама и активист ДАИ лакота Бадди Ламонт.

После попадания в его окоп гранаты со слезоточивым газом он вылез из укрытия и угодил под пулеметную очередь. Следующим погиб чероки Фрэнк Клируотер, который прибыл в резервацию из Северной Каролины. 60 индейцев получили ранения разной тяжести.

Перестрелки усиливались, у осажденных заканчивалась вода, продукты и боеприпасы. Помощь требовалась 13 раненым. 2 мая восставшие и представители Белого Дома вступили в переговоры.

Правительство США обещало обсудить вопросы касательно договора 1868 года и наказать всех, кого жители резервации обвиняли в преступных действиях против себя. Держать осаду больше не было смысла, и спустя 71 день после начала конфликта резервация сложила оружие. В ходе перестрелок с лакота ранения получили два полицейских.

Время заключения договоров прошло

9 мая 1973 года индейцы покинули свои позиции. В это же день делегаты ДАИ и вожди лакота собрались для обсуждения вопроса с представителями Белого Дома.

Однако вместо переговоров индейцы получили письмо от помощника президента Никсона, в котором было написано: «Время заключения договоров с индейцами минуло в 1871 году, то есть 102 года назад. Только Конгресс может изменить существующее положение». А вот конгрессмены проводить слушания не собирались. Вместо переговоров организаторы восстания оказались под арестом.

Суд длился 4 месяца и из-за общественного резонанса и грамотной работы адвокатов Марка Лейна и Уильяма Канстлера индейских лидеров оправдали. На приговор повлияли факты незаконной просушки агентами ФБР телефонов и давления на свидетелей. С 1973 по 1975 год 64 активиста ДАИ оказались убиты или посажены в тюрьмы по сфабрикованным делам. А одному из руководителей восстания Деннису Бэнксу пришлось 10 лет скрываться в подполье. В 2007 году группа индейцев Лакота отказались от американского гражданства и объявили о создании своей непризнанной никем республики.

В 1973 году индейцы последний раз брались за оружие. В наше время коренные американцы ведут борьбу другими методами. Они подают на правительство в суд, активно используют СМИ и правозащитные организации, а также выбивают у властей дополнительные льготы. Однако современные индейцы помнят предков, они не растворяются в многонациональном населении США и сохраняют свою идентичность.