Зачем белогвардейский отряд штурмовал Шанхай

Одним из итогов Гражданской войны стала массовая миграция – за пределами России оказались более 2 млн человек. Многие из них были вынуждены влачить нищенское существование, а поэтому были готовы на всё, чтобы поправить своё положение. К тому же вынужденные мигранты оказались опытными бойцами. Своё мастерство они и продемонстрировали, взяв штурмом в 1925 году Шанхай.

На чужбине

Белогвардейцы, ушедшие в Китай, могли рассчитывать только себя. В Поднебесной никакой поддержки беженцев не было, а чужая культура, незнание языка и письменности не давали распрощаться с нищетой.

На этом и решила сыграть китайская военщина в Гражданской войне 1924-1937 гг. – противостоянии консервативной партии Китая, Гоминьдан, во главе с политиком, Чан Кайши, которого поддерживали США и Германия, и прокоммунистически настроенных китайских регионов Китая при поддержке Красной армии, Внутренней Монголии и Революционного Туркестана.

Перед началом конфликта в 1924 году маршал Чжан Цзолинь задумал создать иностранный легион из офицеров и солдат Российской империи, оказавшихся в Китае. Во главе отряда поставили подполковника Константина Петровича Нечаева, участника Ледяного похода и соратника атамана Семёнова.

Последняя надежда

Многие белогвардейцы с радостью откликнулись на предложение, так как увидели в войне возможность противостоять большевикам и проявить себя, а также поправить материальное положение. В отряд начали охотно вступать офицеры, которые из-за нищеты даже соглашались на должности рядовых.

Согласно составленному договору, русские должны были воевать только в определённых регионах и имели право покинуть отряд, уведомив начальство за два месяца. В договоре прописали жалование, питание, выплаты в случае ранения или смерти, а для решения споров следовало привлекать представителя иностранной державы. Кроме того, белогвардейцев запрещалось использовать в карательных операциях против мирного населения и в военных действиях против иностранных граждан.

В 1925 году численность отряда Нечаева составляла уже около 1500 человек (максимальная доходила до 3500 солдат). Правда, вооружение отряда оставляло желать лучшего. Кавалеристы были без лошадей, артиллеристы – без орудий.

Первой серьёзной победой отряда, после которой Нечаева наградили несколькими орденами и произвели в генерал-майоры, стало взятие Шанхая в начале апреля 1925 года. В сражении особую роль сыграл бронепоезд нечаевцев, который стал решающим фактором, позволившим войскам маршала Чжан Цзунчану занять город.

Вторая попытка

После взятия Шанхая обстановка в отряде накалилась. Многие солдаты согласились стать легионерами ради заработка, но китайцы платили мало и редко. Не баловали они и наградами – их присваивали только офицерам. Понизилась дисциплина: участились случаи дезертирства, а пьянство стало привычным явлением. Всего через две недели после взятия города численность отряда сократилась в 30 раз.

Несмотря на трудности и текучку кадров, отряд продолжал существовать. Осенью 1928 года его пытались укомплектовывать сбродом из ночлежек, что привело к окончательному распаду. Сам же Нечаев в одном из боёв потерял ногу и перенёс инсульт.

Но предприимчивости Константина Петровича стоит позавидовать. В 1930 году он сумел создать «Союз Шаньдунцев», который насчитывал почти 600 человек. Отряд, который скорее был политическим образованием, а не военным, оказывал поддержку Чжан Цзунчану, но тоже быстро распался.

Арестовали Нечаева после победы СССР в Великой Отечественной войне и 5 февраля 1946 года расстреляли в Чите. Реабилитировала же его прокуратура Забайкальского военного округа в 1992 году.