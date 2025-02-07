Женщина завела в крошечной квартире десятки кошек и пожалела

Жительница Новосибирска завела у себя в квартире-студии 25 кошек и пожалела. Она пожаловалась на нехватку денег на корм для такого количества животных, пишет NGS.RU.

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Россиянка начала содержать кошек в прошлом году. Она не захотела стерилизовать всех питомцев, поэтому кошек стало больше.

« С е й ч а с ж е о н а н а ч а л а г о в о р и т ь , ч т о е й о т т а к о г о к о л и ч е с т в а ж и в о т н ы х с т а л о т я ж е л о , д а ж е с л о ж н о п р о к о р м и т ь . Б ы л и д а ж е р а з г о в о р ы , ч т о в ы к и н е т и х н а у л и ц у » , — р а с с к а з а л и з н а к о м ы е с о б с т в е н н и ц ы .

Теперь женщина собирается стерилизовать всех взрослых кошек и найти новых хозяев для котят. Отмечается, что россиянка должным образом ухаживала за животными и поддерживала порядок в своей квартире. Жалоб от соседей не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Атамановка Читинского района устроила в квартире приют для собак. Она завела 30 псов, которых не выгуливала.